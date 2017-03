Bulinele rosii de pe cele 347 de imobile din Capitala incadrate in clasa I de risc seismic nu ii sperie pe cei care locuiesc sau lucreaza in aceste cladiri, dar nici de cei care trec pe langa ele si care ignora fisurile in pereti si posibilitatea ca tencuiala sa cada.

Bulinele rosii de pe cele 347 de imobile din Capitala incadrate in clasa I de risc seismic nu ii sperie pe cei care locuiesc sau lucreaza in aceste cladiri, dar nici de cei care trec pe langa ele si care ignora fisurile in pereti si posibilitatea ca tencuiala sa cada, potrivit News.ro. "Sa fim seriosi, daca e sa mor, mor si mergand pe strada, nu doar locuind intr-o cladire cu risc seismic", spune o femeie care lucreaza la o covrigarie de la parterul unui bloc de pe strada Batistei.

Pe strada Batistei, peste drum de Hotel Intercontinental, la parterul unui bloc de apartamente aflat pe lista imobilelor incadrate in clasa I de risc seismic, isi desfasoara activitatea o librarie, un plafar, un minimarket si o covrigarie. Semnul care avertizeaza pericolul iminent este sters, iar scrisul abia se mai distinge. Strada este circulata, dar nimeni nu isi indreapta privirea spre bulina decolorata lipita pe zidul cladirii.

Imobilul a fost construit in 1933, iar in 1993 a fost incadrat in clasa I de risc seismic, potrivit listei imobilelor expertizate tehnic din punct de vedere al riscului seismic actualizata in 28 februarie 2017. "Au venit autoritatile sa ne spuna sa plecam de-aici, ca e cladirea cu risc seismic, dar tot aici suntem, patronul n-a vrut. Si pana la urma ce rost avea? Sa zicem ca nu mai vindem covrigi aici, da? Mergem in alta parte. Si ce rezolvam? Ca n-o sa vina sa reabiliteze nimic aici, asa cum s-a intamplat, de altfel, si cu cladirile din Centrul Vechi”, spune vanzatoarea de la covrigarie.

Ea este de parere ca e o "aberatie” ca proprietarii din blocurile care necesita reparatii sa fie scosi din apartamentele lor pentru a le reabilita, avand in vedere ca autoritatile nu vor incepe prea curand sau chiar deloc lucrarile, iar oamenii nu pot fi convinsi sa-si lase locuintele, pentru ca nu au incredere ca autoritatile chiar vor face ceva.

"Sa fim seriosi, daca e sa mor, mor si mergand pe strada, nu doar locuind intr-o cladire cu risc seismic”, sustine ea, spunand ca nu se simte in pericol lucrand la parterul unui bloc cu bulina rosie. Pe strada Boteanu din sectorul 1 al Capitalei, singurele semne ca in blocurile 3A si 3B locuieste cineva sunt doar hainele puse pe sarma la uscat in balcoane. Usa de la intrare este sparta, iar peretii - plini de fisuri.

Desi blocurile, construite in 1935, respectiv 1936, au gradul I de risc seismic, acest lucru nu este semnalat prin bulina rosie caracteristica. O femeie intra in scara unui bloc cu patru etaje de pe strada C. A. Rosetti numarul 43A. Spune ca nu locuieste acolo, dar vine din cand in cand sa a iba grija de cineva.

"Sigur ca e periculos sa locuiesti aici. Eu nu stau aici, am casa in Militari, doar am grija de o batrana care sta aici. Am vazut ca e un semn afara, pe zid, dar cine il ia in seama?”, afirma femeia. Ea sustine totusi ca, in cazul in care i s-ar cere sa elibereze apartamentul pentru ca blocul sa poata fi reabilitat si consolidat, ar face-o: "Asa e normal. Daca vrem ca autoritatile sa-si faca treaba, trebuie sa le lasam sa o faca”.

Desi un cutremur similar celui din 1977 ar afecta 65% din populatia Romaniei, Bucurestiul fiind printre orasele cele mai vulnerabile din tara si capitala sud-europeana cu cel mai mare risc seismic, locuitorii Capitalei nu se declara ingrijorati.

"Nu cred ca o sa mai fie un cutremur ca cel din '77. Adica nu stiu, s-o putea intampla, dar cred ca sunt sanse mici”, sustine un student care trece pe strada Academiei, unde fostul hotel Muntenia este decorat cu trei buline rosii. Altcineva este de parere ca "daca iti este scris sa mori, moartea vine dupa tine si cand te afli la toaleta”.

"Pai dar ce, mori doar de la cutremure? Normal ca oamenii aia nu vor sa plece din apartamentele lor, ca stiu ca astia care se ocupa de reparatii nu vor face asta. Pai n-ai vazut cat le-a luat sa puna termopane, atunci cand s-a facut reabilitarea? Doi ani le-a trebuit sa treaca de la scara A la scara B”, spune, nemultumita, o femeie de 65 de ani, pe care cutremurul din 1977 a prins-o dormind, in casa parintilor din judetul Arges.

Conform datelor publicate de Primaria Capitalei, in Bucuresti exista 347 de cladiri incadrate in clasa I de risc seismic, dintre care 174 reprezinta pericol public din cauza riscului iminent de prabusire. Alte 330 de imobile sunt incadrate in clasa a doua de risc seismic. Aproximativ 120.000 de bucuresteni locuiesc in cladirile cu risc seismic.

Situatii oficiale prezentate recent de Ministerul Dezvoltarii arata ca in Bucuresti un eventual cutremur ar avea efect foarte puternic in zonele Otopeni, Baneasa, Casa Presei si Pantelimon, puternic in zonele Panduri, Militari, Dumul Sarii, mediu in zonele Titulescu, Balcescu, Balta Alba si Gemeni, iar un efect scazut s-ar inregistra in zonele Dambovita, Metalurgiei si IMGB.

Sursa foto: ncristian / Shutterstock.com