Dezvoltatorii de spatii de birouri ar trebui sa livreze in acest an 10 proiecte care insumeaza 219.500 metri patrati (mp), suprafata in scadere cu 37% fata de cea finalizata in 2016, dar o mare parte din proiectele anuntate au sanse mari sa fie amanate pentru 2018, a declarat directorul general al firmei de consultanta imobiliara JLL, Silviana Badea.

“Anul acesta este cam penurie, nu prea sunt proiecte care sa se livreze. In general daca proiectele sunt programate a fi finalizate in trimestrul al treilea sau al patrulea este posibil ca acestea sa ajunga sa fie livrate in urmatorul an. Anul acesta sunt putine livrari efectiv goale. Anul viitor vor fi livrate mai multe decat anul acesta”, a afirmat Silviana Badea (foto), potrivit News.ro.

Circa 14 proiecte office sunt in constructie in Romania, care ar trebui sa puna pe piata in urmatorii doi ani circa 310.500 mp de spatii de birouri, reiese din datele transmise de JLL. Din suprafata totala care va fi livrata in urmatorii doi ani, de 310.500 mp, circa 75% va fi construita in Bucuresti. Restul de 76.000 mp va fi livrat in urmatorii doi ani in Timisoara, Cluj-Napoca, Iasi si Brasov.

Pana la finalul acestui an ar trebui sa fie livrati 219.500 mp de spatii de birouri in Romania, din care 173.500 mp in Bucuresti, 39.000 mp in Timisoara, 18.500 mp in Cluj-Napoca, 10.000 mp in Iasi si 8.500 mp in Brasov.

JLL: Provincia, interesanta pentru investitori

“Piata are mult potential de dezvoltare. Piata de birouri din Bucuresti poate este un pic cam competitiva, dar piata office din afara Capitalei este o oportunitate pentru dezvoltare, dar si pentru achizitii”, a spus Silviana Badea. Desi orasele din provincie sunt interesante pentru dezvoltatorii de birouri, ele sunt penalizate de lipsa de lichiditate.

“Cereri din partea de chiriasilor exista, dar dezvoltatorii din zona de provincie continua sa fie locali. Deocamdata nu exista lichiditate in provincie. Daca in Bucuresti exista lichiditate, in provincie aceasta este zero. Clujul si Iasul ar avea nevoie de noi dezvoltari de proiecte office”, a mentionat directorul general al JLL.

Cei mai importanti dezvoltatori imobiliari din Timisoara sunt oamendii de afaceri Iulian Dascalu si Ovidiu Sandor. In 2018 sunt programate a finalizate patru proiecte in Bucuresti, care ar totaliza 91.000 mp.

Despre dezvoltarea pietei in 2017:

Directorul JLL sustine ca piata de terenuri a inceput sa se dezghete cu achizitii bine tintite: Portalnd a cumparat teren pentru Floreasca Park, sau achizitia facuta de Vastint.

“Piata a devenit mult mai lichida cu o cerere sanatoasa. Ceea ce am vazut inainte de criza, nu mai vedem acum. Dezvoltatorii isi fac niste calcule foarte clare. Daca cineva achizitioneaza un teren langa cu 200 de euro pe metru patrat, nu se lasa influentati. Pentru ca atunci oamenii credeau ca tot ce zboara se mananca, iar acum isi fac calcule. Criza a avut un foarte bun rolul de a curata si de a restabili o disciplina de investitii normala de altfel”, a explicat Silviana Badea.

Potrivit JLL, un investitor important care si-a pus amprenta asupra pietei este Vastint, divizia imobiliara a Ikea. “Le-a luat ceva vreme sa intre pe aceasta piata. Dar cand au intrat, au intrat in forta prin niste achizitii importante, impresionante din multe puncte de vedere. Au adus o incredere pentru ca Ikea reprezinta un brand si modul lor de a investit reprezinta o pecete de aprobare. In mod clar nume ca Ikea ajuta in peisajul investitional de aici (...) pentru ca este recunoscut in lume ca un investitor precaut”, a mai spus Silviana Badea.

Vastint a cumparat in 2010 un teren pentru proiectul Timpuri Noi Square. Prima faza a proiectului va include doua cladiri de birouri cu o suprafata de 33.000 de metri patrati si va fi inaugurata in primul trimestru din 2017. Valoarea investitiei se ridica la 50 de milioane de euro.

La inceputul anului trecut, suedezii de la Ikea anuntau constructia celui mai mare proiect imobiliar in partea de nord a Bucurestiului, pe terenul de 48 de hectare achizitionat de la un antreprenor roman, unde va urma sa construiasca atat apartamente, cat si birouri.