Piata rezidentiala a trecut prin schimbari importante in ultimii ani, iar acest lucru se datoreaza si nevoii de locuire, dar si a imbunatatirii economiei tarii si a cresterilor salariale, precum si a facilitatilor fiscale oferite clientilor, iar dezvoltatorii profita de acest nou val de interes si pregatesc investitii importante si in provincie.

Aflata la cea de-a treia editie, conferinta (RE)Construct 2017 este evenimentul wall-street.ro dedicat pietelor imobiliare si a constructiilor si este realizat in parteneriat cu Sonae Sierra, Imobiliare.ro, Coldwell Banker, CEZ Vanzare si TP-Link.



Ovidiu Sandor, unul dintre cei mai cunoscuti antreprenori romani din domeniul imobiliar, cu o vasta experienta in dezvoltarea de proiecte de birouri in Cluj si Timisoara, va dezvolta 1.200 de apartamente in proiectul mixt Isho din vestul tarii. Motivul pentru care a decis sa realizeze aceasta investitie, spune el, tine de faptul ca piata si-a revenit.

“Am decis sa iesim din zona de confort si sa avem mai multe componente in dezvoltare. Vom dezvolta 1.200 de apartamente in Timisoara, si ca sa ne facem o idee despre ce inseamna aceasta valoare, aceasta este similara cu dezvoltarea a 10.000 de apartamente in Bucuresti. Este o oportunitate in piata, in special in orasele secundare din tara. Vedem o piata rezidentiala care s-a dezmortit, s-a trezit dupa somnul de 2008, cand oamenii au fost retinuti in a face achizitii imobiliare. Contextul actual favorizeaza achizitiile imobiliare. Cresterile economice si indicii de consum care au crescut puternic conduc la un apetit crescut pentru astfel de investitii. Romanii au capatat incredere in a se implica in astfel de proiecte”, a declarat Ovidiu Sandor, in cadrul evenimentului (Re)Construct 2017.

Ovidiu Sandor sustine ca un trend pe care il observa pe piata este acela al dezvoltarilor de proiecte cu functiune mixta.

“Dincolo de contextul pozitiv, Romania incepe sa intre intr-o noua etapa. Daca pana acum au fost proiecte monodezvoltate, acum vedem apetit pentru proiecte mixte. Sunt proiecte care combina componenta de birouri cu cea comerciala sau birouri cu rezidential. Se merge foarte mult in aceasta directie”, a mai adaugat Sandor.

In opinia antreprenorului roman, terenul achizitionat in Timisoara este ideal pentru o astfel de functiune si isi propune ca in vestul tarii sa realizeze un asa-zis “neighbourhood”.

“Avem o stransa colaborare cu Primaria din Timisoara, in care ne-am oferit sa proiectam noi o serie de investitii in infrastructura. Nu trebuie sa mai facem cladiri aglomerate intre alte cladiri, ele trebuie sa fie mult mai aerisite. Cred ca acest trend se va dezvolta in toata Romania”, a conchis CEO-ul Mulberry Development.