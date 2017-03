Silviu Grigorescu, country manager al dezvoltatorului lituanian Hanner, crede ca in piata rezidentiala sunt multi dezvoltatori care se gandesc doar la prezent, care au un plan de business pe termen foarte scurt si nu gandesc pentru urmatorii 10 ani, impactul principal fiind in calitatea constructiilor. “Haideti sa construim la standardele din 2017!”, a spus Grigorescu, la (RE)Construct 2017.

Aflata la cea de-a treia editie, conferinta (RE)Construct 2017 este evenimentul wall-street.ro dedicat pietelor imobiliare si a constructiilor si este realizat in parteneriat cu Sonae Sierra, Imobiliare.ro, Coldwell Banker, CEZ Vanzare si TP-Link.

“De exemplu, in Germania exista un certificate de etansitate al cladirilor, prin care demonstrezi ca nu ai pierderi de energie. Am facut si noi acest test, am avut ceva emotii, dar a iesit bine. Trebuie sa avem astfel de lucruri. Dar inca sunt multi dezvoltatori care se gandesc doar la ziua de astazi, care au un plan de business pe 1-2 ani”, a mai spus oficialul Hanner.

In opinia sa, lucrurile sunt pe un parcurs bun in piata rezidentiala, remarcand o implicare a autoritatilor care ar putea fi utila.