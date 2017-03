Gabriel Voicu, director divizie New Homes la Coldwell Bankers, nu a comentat impactul bugetar al eliminarii TVA, ci spune ca ar fi o masura benefica din punct de vedere al clientilor, dar care nu are avea un impact extraordinar. “Efectul cu adevarat pozitiv va fi daca vom avea TVA zero si la a doua sau a treia tranzactie, fapt c ear duce la cresterea numarului tranzactiilor imobiliare. Principalele intrebari pe care le avem in legatura cu reducerea TVA vizeaza data adoptarii unei asemenea masuri si daca ea se va aplica si la cea de-a doua sau a treia locuinta. La dezbaterea cu premierul Sorin Grindeanu ni s-a mentionat luna mai ca termen de finalizare. Indiferent daca vom avea sau nu un TVA zero, important este sa avem o decizie in luna mai”, a declarant Voicu.

Bogdan Ivan, project manager la Metalurgiei Park Residence, spune ca daca forma finala a proiectului de lege va ramane la asa cum este acum, efectele vor fi bune.

“Trebuie sa sprijinim locuintele noi. Trebuie sa mergem pe un TVA egalizat pe locuintele noi. Vedem o tendinta in piata spre apartamente de 3-4 camere. Clientii sunt nevoiti sa recurga la masuri diverse, chiar de divort, pentru a putea accesa achizitia unei locuinte cu 3-4 camere”, a mai spus Ivan.

Gabriel Cretu, managing partner si fondator Adwisers, considera ca este important ca TVA-ul sa fie egalizat si fara plafoane sic a guvernantii trrebuie sa inteleaga nevoia de upgrade. Insa, faptul ca 80% din clientii mass market cumpara prin Prima Casa spuna foarte multe despre procesul de economisire in Romania dar si despre faptul ca tinerii vor sa fie mult mai flexibili si nu vor sa isi asume riscuri foarte mari.

“Daca lipsa de asumare este un factor important, la primul moment de inflexiune este posibil sa vedem efecte in cascada. Este bine ca s-a lamurit cu programul Prima Casa, era firesc sa contine”, a mai spus Cretu.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu