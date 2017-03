Ingo Nissen, membru al consiliului general al Sierra Developments Romania si Managing Director al dezvoltatorului, a facut o paralela intre modul in care opereaza autoritatile germane in ceea ce priveste eliberarea unui PUZ si ceea ce se intampla in Romania. "Nu poti sa lasi un investitor cu 180 milioane de euro sa astepte jumatate de an pentru a obtine o singura autorizatie", a spus Nissen la conferinta ReConstruct.

Aflata la cea de-a treia editie, conferinta (RE)Construct 2017 este evenimentul wall-street.ro dedicat pietelor imobiliare si a constructiilor si realizat la aceasta editie in parteneriat cu Sonae Sierra, Imobiliare.ro, Coldwell Banker, CEZ Vanzare si TP-Link.

"Ce este diferit in Germania cand un investitor trebuie sa obtina un PUZ? Este nevoie tot de 20-30 de autoritati pentru a obtine un PUZ, insa acolo dupa 3 luni obtii un raspuns clar cu privire la obtinerea autorizatiei, pentru ca autoritatile lucreaza in paralel. In Romania, nu se intampla asta, autoritatile lucreaza in linie si asta prelungeste timpul de obtinere al autorizatiei. Autoritatea B iti spune sa ii aduci documentul de la autoritatea A pentru a-ti elibera ea un alt document", a explicat Nissen.

Un lucru foarte dificil a fost sa intelegem modelul de organizare al autoritatilor din Romania. In ceea ce priveste autoritatile, mi-as dori ca ele sa ne ofere o singura persoana de contact, care sa faca legatura cu toate partile implicate. E o lipsa de eficienta in dialogul dintre partile implicate.

Oficialul Sonae Sierra a criticat si lipsa de transparenta in obtinerea autorizatiilor de functionare si, in al doilea rand, numarul incredibil de mare al autoritatilor care iti emit unele documente necesare inceperii unei investitii.

"Nu as vrea sa fiu in papucii autoritatilor. Sunt proceduri care consuma timp si este vorba si de oamenii din sistem", a subliniat Nissen.

El a oferit si un exemplu din alta sfera in ceea ce priveste relatia cu autoritatile publice si birocratia excesiva. "Acum cateva luni a trebuit sa imi reinnoiesc pasaportul. Eu m-am dus la autoritatea din Germania, la un singur ghiseu, si in 10 zile am obtinut pasaportul. Un alt coleg de-ai mei a fost la sase autoritati in Romania si a avut nevoie de 3 luni pentru a obtine un pasaport", a mai spus managerul dezvoltatorului.