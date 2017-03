"In piata de retail din Romania a existat un soc odata cu criza, dar de doi-trei ani vedem un trend foarte pozitiv pe partea de crestere de vanzari a retailerilor. Ca urmare, are loc, mai mult ca niociodata, o miscare a acestora in proiectele de mall-uri din Capitala cat si in cele din orasele mari ale tarii", a declarat Luiza Moraru, MRICS, Director Retail & Asset Services CBRE. Cu toate acestea, pentru a inchiria un spatiu comercial, un consultant trebuie sa discute cu minim cinci retaileri, a mai spus ea.