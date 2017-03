"Nu am semnat inca nimic, ne uitam la Craiova unde avem un teren cumparat de ceva timp. Investigam daca acesta este un moment bun pentru a reincepe investitia. Vom analiza daca incepem anul acesta sau anul viitor", a spus Nissen la evenimentul wall-street.ro dedicat pietelor imobiliare si a constructiilor si realizat la aceasta editie in parteneriat cu Sonae Sierra, Imobiliare.ro, Coldwell Banker, CEZ Vanzare si TP-Link.

Ne uitam spre alte 3 orase unde vedem oportunitati, dar nu o sa va spun care sunt acestea.

Intrebat si despre o alta investitie Sonae Sierra in Bucuresti, Nissen a raspuns scurt "de ce nu?".

Oficialul Sonae Siera a precizat ca are un task clar sa investigheze Romania si tarile din regiune in vederea unor noi investitii si recunoaste ca piata noastra a devenit mult mai interesanta pentru investitorii internationali. De asemenea, Nissen se astepata pe segmentul de retail ca in acest an "sa vina mai multi chiriasi".

Sonae Sierra a achizitionat un teren in Craiova in urma cu mai multi ani si demarase inclusiv lucrarile pentru un viitor centru comercial, dar dezvoltarea a fost sistata din cauza climatului economic nefavorabil dupa criza financiara. Acum, insa, economia romaneasca creste sustinut, iar venitul disponibil al populatiei a urcat considerabil, in contextul in care decizia de reducere a TVA a avut un impact major.

"Piata de real estate are o evolutie pozitiva, creste mai incet, nu cu nebunia dinainte de criza, dar creste si interesul investitorilor. Romania este atractiva si din punct de vedere al cotei TVA, decizia Guvernului de reducere a cotei crescand semnificativ puterea de cumparare a oamenilor", subliniaza Ingo Nissen.

Sonae Sierra (Portugalia) si Caelum Development (Irlanda) au inaugurat anul trecut cel mai mare si mai asteptat centru comercial din Romania, ParkLake, dupa o investitie de 180 de milioane de euro.