2016, a fost un an in care au fost lansate noi proiecte mari de mall-uri, asteptate de mult. Insa, de ceva timp incoace, pentru proiectele din perioada 2007-2008, avand deja 10 ani vechime, exista planuri de "refurbishment". In ultima perioada, au intrat noi retaileri pe piata din Romania, iar ca urmare, multi dezvoltatori se concentreaza, in prezent, pe reconfigurari, spune Luiza Moraru, MRICS, Director Retail & Asset Services CBRE.

Aflata la cea de-a treia editie, conferinta (RE)Construct 2017 este evenimentul wall-street.ro dedicat pietelor imobiliare si a constructiilor si realizat la aceasta editie in parteneriat cu Sonae Sierra, Imobiliare.ro, Coldwell Banker, CEZ Vanzare si TP-Link.

"O parte din proiectele de mall-uri din Romania au deja 10 ani sau mai mult, pentru ca boom-ul a fost in perioada 2007-2008. S-au schimbat foarte multe lucruri de atunci si de aceea foarte multi dezvoltatori iau in considerare si gandesc serios la renovari, modernizari sau reconversii. Au intrat, de asemenea, si alti retaileri in piata, motiv pentru care trebuie sa se regandeasca multe strategii, pentru a face loc celor interesanti. Din punctul meu de vedere, anul trecut a fost anul spectaculos, in care s-au deschis foarte multe mall-uri intersante, dar in 2017, ne uitam mai mut la reconversii", apreciaza Luiza Moraru (foto).

Ea a dat ca exemplu, Sun Plaza, care a realizat recent o reconfigurare, dar si Bucuresti Mall, Plaza Romania sau Afi Palace. "Asadar, mult proiecte sunt astazi in aceasta faza. Este un proces normal si cei care au disponibilitatea si viziunea de a o face, de cele mai multe ori, isi stabilizeaza proiectele foarte bine. Nu toata lumea are cash-ul necesar sa faca asta sau viziunea pe viitor, dar in principiu o renovare la 10 ani este necesara", mai spune managerul CBRE.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu