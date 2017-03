Cererea pentru proiectele de spatii de birouri care sunt destinate unui singur chirias prinde tot mai mult contur, apreciaza Raluca Munteanu, Business Development Manager in cadrul Iulius Group. "Clar este o situatie pe care noi ca dezvoltatori imobiliari ne-o dorim, sa avem chiriasi cu suprafete cat mai mari. In ceea ce ne priveste, avem deja la activ o experienta in Iasi, dar nu numai. Si in Timisoara am fost abordati de trei companii in acest sens", mai spune Raluca Munteanu.

"Companiile din Timisoara ne-au abordat pentru a le realiza cate un proiect de birouri dedicat. In Iasi am avut, de exemplu, doua cladiri de birouri pe care le-am inaugurat anul trecut, cu o suprafata totala de aproximativ 18.000 mp. Este vorba despre compania Ubis - cu peste 7.500 de mp - si compania Amazon - cu 10.000 mp, in cadrul proiectului Palas", a declarat Raluca Munteanu (foto).

Aflata la cea de-a treia editie, conferinta (RE)Construct 2017 este evenimentul wall-street.ro dedicat pietelor imobiliare si a constructiilor si realizat la aceasta editie in parteneriat cu Sonae Sierra, Imobiliare.ro, Coldwell Banker, CEZ Vanzare si TP-Link.

"A fost un efort considerabil sa dezvoltam doua cladiri in paralel. Una a trebuit sa o construim in mai putin de un an, iar pe cealalta sa o convertim in mai putin de 8 luni de zile. Sunt proiecte care se bazeaza foarte mult pe feedbackul chiriasului si pe masura ce companiile isi doresc sa atraga angajati valorosi, pun tot mai mult accent pe calitatea birourilor, pe felul in care sunt acestea gandite, pe serviciile colaterale", a mai spus managerul Iulius Group.

"In final, ne dorim si noi sa avem in cadrul proiectelor noastre angajati fericiti, deoarece, in momentul de fata, avem 6.000 de persoane care lucreaza in cladirile noastre de spatii de birouri din Iasi", conchide Raluca Munteanu.

Intrebata daca exista diferente intre dezvoltarile de spatii de birouri din Iasi, Cluj si Timisoara, ea a raspuns afirmativ. "Sunt foarte multe diferente. Per total ce au in comun este trendul pozitiv pe care il observam. Sunt insa diferente care deriva din amplasarea geografica". spune Raluca Munteanu.

"Companiile care sunt in Timisoara vor avea in mod inerent un alt profil decat cele din Iasi, pentru simlul motiv ca Timisoara se afla la cativa kilometri de granita. Clar, vom avea companii cum este Continental, Autoliv, care mizeaza foarte mult pe inginerie, pe cand in Iasi avem o dezvoltare foarte puternica a companiilor de tip call center, shared services s.a.m.d., conchide ea.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu