Foarte multe nume de companii care sunt la primul contact cu Romania arata un apetit urias pentru tara noastra, fiind foarte multe discutii cu chiriasi care intra pentru prima data in piata. Florin Furdui, country manager la Portland Trust, spune ca cea mai mare parte a numelor noi care poarta discutii sunt din domeniul IT.

„Este o efervescenta spectaculoasa in piata, sunt discutii cu chiriasi care intra in piata locala pentru prima data. Cea mai mare parte sunt din zona IT, o industrie foarte dinamica, unde vedem o explozie de cerere de la companii care erau relativ timide, pana de curand”, a declarat Florin Furdui, la (RE)Construct 2017, evenimentul wall-street.ro realizat la aceasta editie in parteneriat cu Sonae Sierra, CBRE, Imobiliare.ro, Coldwell Banker, CEZ Vanzare si TP-Link.

Dezvoltatorul Oregon Park a mai spus ca discutiile dureaza aproximativ un an si ca jucatorii din piete „mai riguroase” sunt mult mai greu de adus in tara decat cei din tari precum Israel sau Africa de Sud.

Furdui a mai spus ca din piata de birouri lipseste o lichiditate mai mare si jucatori noi, cu apetit real si care sa transforme jocul de investitii intr-o competitie constanta.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu