Companiile cu activitate de productie in industria de automotive din Timisoara au descoperit ca romanii nu stiu doar sa lege cabluri, ci sunt si ingineri, IT-isti si finantisti isteti, iar ca urmare, au decis in ultimii ani sa deschida in Romania si centre de profil, care sigur devin clientii dezvoltatorilor de spatii de birouri. Aceste deschideri de centre vin direct la scara mare, apreciaza Ovidiu Sandor, fondator si CEO al Mulberry Development.

Aflata la cea de-a treia editie, conferinta (RE)Construct 2017 este evenimentul wall-street.ro dedicat pietelor imobiliare si a constructiilor si realizat la aceasta editie in parteneriat cu Sonae Sierra, Imobiliare.ro, Coldwell Banker, CEZ Vanzare si TP-Link.

"Cresterea cererii din punct de vedere al pietei de spatii de birouri destinate unui singur chirias are ca fundament trei vectori. Unul este al firmelor care nu sunt inca prezente in Romania si incearca marea cu degetul si un al doilea vector, pe care eu il estimez ca fiind si mai puternic ca cel de dinainte, cel putin in orasele secundare, si anume: acele companii care sunt deja prezente in Romania si care se simt confortabil si vor sa se dezvolte", spune Ovidiu Sandor.

El a dat ca exemplu, orasul Timisoara, unde sunt foarte multe firme cu activitate de productie in industria de automotive. "Au descoperit ca romanii nu stiu doar sa lege cabluri, ci sunt si ingineri isteti, IT-isti, si decid sa deschida in Romania centre de profil, care sigur devin clientii dezvoltatorilor de spatii de birouri. Aceste deschideri de centre vin direct la scara mare", mai arata Ovidiu Sandor.

"Aceste compani nu trebuie sa mai testeze ce inseamna Romania, cunosc deja cadrul legislativ, situatia fortei de munca, structura costurilor, ce este greu si ce este usor in Romania. Vin mult mai bine pregatiti si din start pot avea o dimensiune mai mare".

Ovidu Sandor spune ca mai exista un al treilea vector. "Nu l-as neglija. Acesta priveste relocarile. Acolo nu este vorba doar de a te muta dintr-un loc in altul. Este vorba de o presiune care vine dinspre piata fortei de munca, care obliga firmele sa creeaza un mod de lucru mai ambiant angajatilor, lucru care ajuta la atragerea de talente si retentia acestora", conchide Ovidiu Sandor.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu