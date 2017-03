Astfel, chiar daca salariul mediu net din Cluj-Napoca este cu 18% mai mic decat cel din Bucuresti, angajatii clujeni platesc rate cu 15% mai mari decat bucurestenii pentru achizitia aceluiasi tip de garsoniera. De asemenea, in cazul achizitiei unui apartament cu 2 camere, rata lunara platita pentru un credit prin Prima Casa echivaleaza cu 47% din salariul mediu al unui angajat clujean, cu mult peste media Bucurestiului, de numai 34% din venitul lunar.

Pentru apartamentele cu 3 si 4 camere, cele mai mari rate sunt in judetul Constanta. La polul opus, Hunedoara este cel mai avantajos judet din Romania din punctul de vedere al ponderii pe care o are rata lunara de achizitie a unei locuinte in salariul mediu, indiferent de tipul de imobil achizitionat.

La nivel national, achizitia unei locuinte in rate lunare prin programul Prima Casa reprezinta un cost echivalent cu valori intre 20% si 46% din salariul lunar mediu net, in functie de tipul de imobil cumparat. In cazul unui credit ipotecar standard, rata lunara pentru cumpararea unei locuinte variaza intre 19% si 44% din salariul mediu net la nivel national.

"In momentul acesta, Clujul trece printr-o perioada de crestere similara cu cea din anii 2007-2008. Orasul se dezvolta foarte rapid, cererea a ajuns sa fie mult mai mare decat oferta si, in acest context, din ce in ce mai multi oameni trec peste bariera pretului cu gandul ca fac o investitie de lunga durata. Cu siguranta preturile se vor stabiliza in urmatoarele 12 luni, iar procesul de vanzare va fi unul mult mai calculat si mai bine informat", explica Sorin Balan, head of Storia.ro si OLX.ro Real Estate.

In opinia sa, "chiar daca salariile sunt mai mici decat cele din Bucuresti, iar preturile locuintelor sunt mai mari, perceptia clujenilor fata de orasul lor este una foarte buna". Potrivit studiului realizat de Storia.ro, care a analizat perceptia oamenilor asupra costului vietii din orasul si cartierul in care locuiesc, Cluj a iesit pe locul doi in topul oraselor cu cel mai avantajos cost al vietii din Romania. "Multumirea resimtita de clujeni fata de stilul lor de viata reprezinta inca o explicatie pentru faptul ca sunt dispusi sa scoata mai multi bani din buzunare pentru o locuinta in Cluj-Napoca", continua Sorin Balan.

Cat platesc romanii, in medie, pentru o garsoniera in orasele tarii

Rata lunara pentru o garsoniera consuma, in medie, 20% din salariul mediu net al unui angajat care a achizitionat o astfel de locuinta prin programul Prima Casa. In cazul unui credit imobiliar standard, rata lunara a unei garsoniere reprezinta 19% din venitul lunar al unui angajat la nivel national.

Clujenii platesc cele mai mari rate lunare, indiferent de modul de creditare ales. Astfel, pentru o garsoniera achizitionata prin programul Prima Casa, rata lunara este de 32% din salariul mediu net din judet si 30% din salariul lunar daca e cumparata prin credit imobiliar standard.

Dupa judetul Cluj-Napoca, primele pozitii sunt ocupate de Dolj, Iasi, Mures, Brasov, Bihor, Prahova si Braila. Capitala se siteaza pe pozitia a 15-a.

La polul opus se gaseste judetul Hunedoara, unde achizitia unei locuinte cu o camera consuma numai 10% din salariul unui angajat platit cu salariul mediu la nivel judetean, indiferent daca este cumparata prin programul guvernamental Prima Casa sau prin credit ipotecar standard.

Ce rate sunt la apartamente cu doua camere

Rata lunara pentru un apartament cu 2 camere consuma, in medie, 34% din salariul mediu net al unui angajat care a achizitionat o astfel de locuinta prin programul Prima Casa. In cazul unui credit imobiliar standard, rata lunara pentru achizitia unei locuinte cu 2 camere reprezinta 32% din salariul lunar net al unui angajat.

Pentru o locuinta cu 2 camere, un angajat clujean care obtine salariul mediu net va plati 47% din veniturile sale lunare net (daca achizitioneaza locuinta prin Prima Casa) si 45% daca o va cumpara prin credit imobiliar standard.

Imediat in clasamentul judetean, urmeaza Constanta, Dolj, Timis, Iasi, Maramures, Bihor si Brasov. Ratele cel mai putin impovaratoare se gasesc in judetele Hunedoara, Giurgiu, Harghita, Mehedinti si Teleorman.

Apartamentele cu 3 si 4 camere

In majoritatea judetelor, costul unui apartament cu 3 camere este similiar cu cel al unui apartament cu 4 camere raportat la povara pe care ar reprezenta-o pentru un salariat platit la nivelul salariului mediu din judet, in aceleasi conditii de creditare.

Angajatii constanteni care vor sa-si cumpere un apartament cu 3 camere vor plati o rata echivalenta cu 58% din salariul lunar daca o achizitioneaza prin programul Prima casa. Daca achizitia se face printr-un credit imobiliar standard, rata lunara va consuma numai 57% dn salariul lunar.

Pentru apartamentele cu 4 camere, un angajat care obtine salariul mediu net din Constanta va plati 46% din veniturile sale lunare nete (daca achizitioneaza apartamentul prin Prima Casa) si 44% daca va cumpara locuinta prin credit imobiliar standard (cu avans de 15%).

La polul opus este tot situatia din judetul Hunedoara, unde achizitia unui apartament cu 3 camere consuma doar 24% din salariul lunar din judet, daca este cumpara prin Prima Casa si numai 22% din salariu in cazul unui credit ipotecar standard. In acelasi judet, locuintele cu 4 camere consuma 24% din salariul lunar din judet daca aceasta se face prin Prima Casa si 22% daca locuinta este cumparata prin credit ipotecar standard.

Valoarea ratelor lunare in Capitala

In Bucuresti, unde exista si cele mai mari salarii, achizitia unei garsoniere inseamna o rata de 22% din salariul mediu din municipiu prin programul Prima Casa si 21% din salariul mediu net prin creditul imobiliar standard, peste media nationala. Pentru achizitia unui locuinte cu 2 camere, rata lunara consuma doar o treime (34%) din salariul mediu din municipiu daca locuinta este cumparata prin Prima Casa si 32% daca este achizitionata prin credit ipotecar.

Achizitia unei locuinte cu 3 camere prin Prima Casa rata lunara este echivalenta cu 39% din salariul mediu lunar. In cazul unui credit ipotecar tot pentru 30 de ani, avansul minim este de 15%, iar rata lunara echivaleaza cu 43% din salariul mediu net al unui angajat din Capitala. Pentru apartamentele cu 4 camere, valoarea ratei prin programul Prima Casa este de 39%, respectiv 43% prin credit imobiliar.

Cercetarea a fost realizata prin metoda analizei cantitative, folosind ca surse de informare baza de date Storia.ro pentru preturie medii de vanzare a locuintelor din fiecare judet, calculele companiei de brokeraj de credite Kiwi Finance pentru stabilirea nivelului mediu al ratelor si datele privind salariul mediu net calculat pe baza informatiilor de la Institutul National de Statistica in intervalul ianuarie – noiembrie 2016.

Sursa foto: Radu Bercan / Shutterstock