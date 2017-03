Am incercat sa creionam in acest slide un clasament al celor mai scumpe si interesante, in acelasi timp, vile listate spre vanzare in Capitala in momentul actual. Pe aceasta lista sunt incluse atat imobile istorice, cu o valoare arhitecturala deosebita, cat si constructii noi, moderne. In mod firesc, cele mai mari preturi, de ordinul milioanelor de euro, pot fi gasite in Dorobanti, Aviatorilor sau Kisellef, dar nu numai.