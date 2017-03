Elis Pavaje, unul dintre cei mai mari producatori de pavele, pavaje si borduri la nivel local, a demarat lucrarile celei de-a treia fabrici din Romania, in localitatea Secuienii Noi, din judetul Neamt, o investitie ce se va ridica la circa 10 milioane de euro si ar urma sa fie finalizata chiar in acest an.

Investitia in noua facilitate de productie vine in conditiile in care cererea de solutii prefabricate din beton, cum este cazul pavelelor, bordurilor, rigolelor sau boltari, a inregistrat cresteri importante. In plus, viitoarea fabrica din judetul Neamt ar urma sa deserveasca si mai bine din punct de vedere geografic, celelalte doua fabrici Elis fiind situate in judetele Alba si Prahova.

Pe fondul cresterii solicitarilor de produse pe segmentul lucrarilor publice, cat si din zona rezidentiala, compania Elis Pavaje a decis extinderea capacitatilor de productie prin construirea celei de a treia fabrici din Romania.

“Urmarind dinamica pietei, am ajuns la concluzia ca deschiderea unei noi unitati de productie este un pas necesar in dezvoltarea companiei. Am crescut vanzarile an de an, prin optimizarea proceselor de productie si prin investitii in liniile de productie existente, insa exista o limita pe care nu o mai poti depasi, fara sa asiguri capacitate suplimentara”, a declarat Emil Gota, director general Elis Pavaje.

Investitia totala se ridica la 10 milioane de euro si urmeaza a fi amortizata in termen de 10 ani. Prin aceasta investitie, capacitatea totala de productie a companiei ajunge la 15.000 mp de pavele / zi .

Fabrica din localitatea Secuienii Noi va avea o capacitate de 5.000 mp de pavele / zi si va produce atat solutii standard, cat si premium, borduri, boltari si rigole. Utilajul de productie va reprezenta o linie integral automatizata, iar hala de productie si spatiile de depozitare se vor intinde pe o suprata de circa 50.000 mp.

Investitia realizata de Elis Pavaje va avea un impact pozitiv pe piata muncii din zona Moldovei, prin crearea a 40 de locuri de munca pana la finalul anului 2017. Pentru a acoperi necesarul de resurse umane, procesul de recrutare a personalului este in plina desfasurare.

“Impulsionarea vanzarilor pe zona Moldovei, prin asigurarea proximitatii produselor si lansarea de noi solutii pe piata ne determina sa speram ca ne vom atinge obiectivele de crestere a vanzarilor cu 14% fata de anul precedent”, a mai adaugat Emil Gota.

Elis Pavaje mizeaza pentru anul 2017 pe afaceri de peste 40 de milioane de euro.

Elis Pavaje este unul dintre cei mai mari producatori de pavele, dale sau produse ornamentale pentru gradina, curte sau spatiul public, segment pe care mai activeaza nume precum Symmetrica sau Semmelrock Stein+ Design.