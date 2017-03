Dezvoltatorul Helios Phoenix, prezent in Romania de peste 20 de ani, a decis sa isi extinda portofoliul local prin achizitia parcului industrial Millenium Logistic Park, amplasat in orasul Popesti Leordeni. Proiectul, care cuprinde 11 hectare de teren si 12.000 mp de depozite, va fi redenumit Olympian Park East Bucharest.

Helios Phoenix a incheiat un contract de vanzare – cumparare cu AGI-RRE Hera pentru proiectul Millenium Logistic Park, pe care il va redenumi Olympian Park East Bucharest, acesta urmand sa devina cel de-al treilea parc industrial pe care compania il detine in Romania, dupa Olympian Park din Brasov si proiectul cu acelasi nume din Timisoara, ambele administrate de compania de consultanta Colliers International. In prezent, Millenium Logistic Park este inchiriat catre companiile Sarantis si Autonet.

„Achizitia Millenium Logistic Park este o dovada a increderii pe care o avem in piata de industrial din Romania, pentru care avem planuri de dezvoltare in continuare. Acest nou parc industrial adauga inca 30% portofoliului nostru actual, care va ajunge astfel la aproape 80.000 mp de spatii de depozitare. Mai mult, purtam deja discutii avansate pentru extinderea noului proiect, Olympian Park East Bucharest”, a declarat Athos Myrianthous, director de dezvoltare in cadrul Helios Phoenix.

Helios Phoenix este prezent pe piata din Romania din 1997. Odata cu primul proiect, parcul industrial din Domnesti, in partea de sud vest a Bucurestiului, grupul si-a concentrat activitatea pe sectorul industrial al pietei imobiliare si servicii conexe. In prezent, portfoliul Phoenix cuprinde 66.000 mp spatii de depozitare disponibile sau in stadiu avansat de finalizare, 30.000 mp de terenuri pentru dezvoltari de tip rezidential, 410.000 pentru dezvoltari industriale, 2.500 unitati rezidentiale finalizate sau aproape finalizate si 20.000 mp de facilitati de depozitare.

Compania de consultanta imobiliara Colliers International desfasoara servicii de Property Management pentru parcurile Olympian Park din Brasov si Timisoara, incepand cu anul 2011. La finalul anului trecut, Colliers International avea in administrare 300.000 mp, dintre care o treime sunt spatii industriale.

Potrivit informatiilor Colliers International, stocul actual de spatii logistice din Romania este de 3 milioane mp si va creste cu 500.000 mp in acest an (aproximativ 17%), marcand cea mai mare rata de livrari post-criza. Aproximativ 80% dintre noile livrari sunt preconizate pentru zona Bucurestiului, insa interesul este in crestere si pentru orasele secundare din tara, care vor atrage atentia fabricilor importante de prelucrare, datorita proiectului de autostrada in Transilvania, ce ar putea stabili o ruta de tranzit rapid.

Piata locala a sectorului industrial se afla intr-un plin proces de dezvoltare, acolo unde nume mari precum CTP, P3, Globalworth, Cromwell sau BlackStone, companie care a preluat portofoliul imobiliar de la Immofinanz, sunt cei mai mari jucatori de profil.

Colliers International este una dintre cele mai mari companii de consultanta imobiliara prezente pe plan local, unde mai activeaza nume precum JLL, CBRE, Cushman & Wakefield Echinox, Knight Frank sau ESOP.