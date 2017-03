Romania se afla pe primul loc in topul statelor din Uniunea Europeana in ceea ce priveste ponderea populatiei care locuieste in proprietati detinute, arata platforma imobilara Wizmo.ro, iar tara noastra ar fi totodata si cea in care jumatate din populatie traieste in gospodarii supraaglomerate. Aceasta situatie reiese si din statisticile Wizmo.ro, unde 65% din cautari sunt cu privire la vanzarea de locuinte.

In 2015, 96% din populatia Romaniei avea domiciliul in imobile achizitionate, numarul proprietarilor romani cunoscand o crestere usoara fata de anul anterior. In acelasi timp, peste 49% dintre romani locuiau in perioada de referinta in gospodarii supraaglomerate, acest procent cunoscand o scadere fata de nivelul din 2014 (52,3%). In comparatie, la nivelul tarilor membre ale Uniunii Europene, doar 16,7% din populatie locuia in aceste conditii.

"Desi pentru romani, achizitia unei locuinte reprezinta un obiectiv important, cresterea numarului de imobile achizitionate a crescut usor in ultimii ani si datorita programelor guvernamentale de tipul Prima Casa si a facilitarii proceselor de obtinere a unui credit ipotecar. Bineinteles, acest lucru se remarca si pe platformele imobiliare, unde 65% dintre anunturile listate vizeaza vanzarea proprietatilor", a declarat Maarten Deboo, CEO Wizmo.ro.

Astfel, daca in 2014, o pondere de 52,3% din populatia Romaniei locuia in gospodarii supraaglomerate, un an mai tarziu, ponderea acesteia a scazut usor pana la 49,7%, dar ocupa in continuare primul loc in aceasta categorie la o distanta semnificativa de Polonia (43,4%). La polul opus, 12 dintre statele membre ale UE au inregistrat cele mai scazute rate de supraaglomerare, de sub 10%, cel mai bun procentaj fiind obtinut de Cipru, cu doar 1,4% din populatie regasindu-se in aceasta situatie.

Rezultatele studiului Eurostat arata ca cea mai mare parte a populatiei din Romania locuieste in case unifamilale, preferintele lor fiind urmate de apartamente.Cel mai mic procent este atribuit locuintelor de tip duplex.

Cu toate acestea, in Romania, rata supraaglomerararii in randul locuitorilor expusi riscului de saracie (persoanele care locuiesc in gospodarii in care venitul echivalent disponibil pe persoana este sub 60% din venitul national mediu), a scazut in 2015 fata de 2014, de la 66,6% la 61,7%. Rata de supraaglomerare, asa cum o defineste Eurostat, descrie proportia populatiei care locuieste in locuinte supraaglomerate, definite prin numarul de camere de care dispune o gospodarie, prin marimea acesteia, precum si prin varstele si situatia familiala a membrilor acesteia.

Studiul citat arata de asemenea si modul in care preturile locuintelor din Romania au evoluat in ultimii ani. Astfel conform indexului HP (house price), in ultimul semestru al anului 2016, Romania a fost singura tara din randul statelor membre UE in care preturile locuintelor au scazut, comparativ cu trimestrul anterior. Astfel, desi la nivel european, preturile au crescut cu 1,5% in perioada de referinta, pe plan local s-a remarcat o scadere de 0,7%.

La nivel anual, comparand ultimul trimestru din 2016 cu aceeasi perioada a anului precedent, in Romania se poate remarca o crestere de 7,1% a preturilor imobilelor, in timp ce cele mai mari cresteri anuale de preturi au fost inregistrate in Ungaria (11,6%), Letonia (10,8%) si Bulgaria(8,8%).

Nu in ultimul rand, rezultatele Eurostat arata ca 11,3% din populatia statelor din Uniunea Europeana aloca cel putin 40% sau mai mult din venitul lor disponibil pe adult pentru cheltuielile gospodariei. In acest sens, cele mai mari cheltuieli au fost generate de chiriasi, in timp ce costurile cele mai scazute au fost inregistrate de cei ce detin o locuinta fara grija unui credit. Pe plan local, in 2015, aproape 16% din populatia Romaniei a cheltuit peste 40% din veniturile lunare pe costurile aferente locuintei.

Platforma imobiliara Wizmo.ro a fost dezvoltata in urma unei investitii de 500.000 euro, realizata de un grup de investitori belgieni si romani. Proprietarii platformei imoibliare mizeaza in special pe segmentul rezidential.

Sursa foto: CaseyMartin / Shutterstock