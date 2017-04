Modul de calcul al costurilor pentru fiecare apartament in parte variaza in functie de situatia veniturilor familiale si se realizeaza automat, in sistem informatic, pe baza declaratiilor de venit depuse la dosar.

"Pentru familiile care au media veniturilor mai mica sau egala cu 1.892 de lei procentul de participare la cheltuieli va fi de 3.5%, iar pentru familiile a caror medie depaseste aceasta suma procentul de participare va fi de 25%", au declarat pentru wall-street.ro reprezentantii Primariei Sectorului 3.

Pentru „Programul local multianual privind cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte” cheltuielile aferente lucrarilor de reabilitare termica sunt prevazute la art. 13, alin. 1 din OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare.

Finantarea executarii lucrarilor de interventie se asigura astfel:

a) 50% din alocatii de la bugetul de stat, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice;

b) 30% din fonduri aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetele locale si/sau din alte surse legal constituite;

c) 20% din fondul de reparatii al asociatiei de proprietari si/sau din alte surse legal constituite”.

In ceea ce priveste lucrarile de reabilitare termica prin fonduri europene, cuantumul cofinantarii acordate prin apelul de proiecte POR//2016/3/3.1/A/1 pentru cheltuielile eligibile este impartit astfel:

- 60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului - Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat

- 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului - Solicitant si Asociatia de Proprietari. Asociatia de Proprietari participa cu un procent de 20%, acesta urmand sa fie recuperat esalonat, printr-o plata lunara. Plata trebuie efectuata in termen de 10 ani de la terminarea lucrarilor, dintre care primii cinci ani de gratie.

300 de asociatii de proprietari vor fi reabilitate termic in 2017

In „Programul local multianual privind cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte” sunt inscrise pana in prezent 1.595 de Asociatii de Proprietari. Dintre acestea, 698 au beneficiat de lucrari de reabilitare termica. Prin fonduri europene au fost reabilitate termic 261 de blocuri.

Pentru aproximativ 300 de Asociatii de Proprietari urmeaza sa fie demarate lucrarile de executie in cursul acestui an, dupa eliberarea autorizatiilor de construire si in functie de fondurile atrase.

Blocurile ale caror lucrari au inceput anul trecut sunt incluse in cereri de finantare depuse la Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov si la care se asteapta semnarea contractelor de finantare pentru a putea rambursa banii de la Uniunea Europeana. Blocurile la care nu s-a dat inca ordin de incepere sunt de asemenea incluse in cereri de finantare.

Ce blocuri au prioritate la reabilitare termica

Lucrarile de reabilitare termica se realizeaza in functie de ordinea depunerii dosarelor si in baza urmatoarelor criterii tehnice, stabilite de art. 22, alin. 2 din OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu completarile si modificarile ulterioare.

Blocurile de locuinte cuprinse in programele locale se prioritizeaza de catre coordonatorii locali in scopul includerii in programul national, in baza urmatoarelor criterii tehnice:

a) nivel de performanta energetica, incepand cu blocurile de locuinte cele mai ineficiente din punct de vedere energetic;

b) numar de apartamente, incepand cu blocurile de locuinte cu cel mai mare numar de apartamente;

c) anul construirii, incepand cu blocurile de locuinte cu vechimea cea mai mare.

In cazul anveloparii termice prin fonduri europene, potrivit Ghidului Solicitantului, contractarea proiectelor se va face in conformitate cu principiul „primul depus, primul evaluat”, reabilitarea realizandu-se in ordinea dosarelor depuse.

In urma inventarierii Asociatiilor de Proprietari din Sectorul 3, mai sunt nereabilitate termic aproximativ 1.019 asociatii. Dintre acestea 525 de Asociatii de Proprietari nu sunt inscrise in „Programul local multianual privind cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte”. Acestea vor fi instiintate in vederea depunerii documentatiei necesare inscrierii in program.

Persoanele interesate de reabilitarea termica prin programul local trebuie sa depuna urmatoarele acte:

- solicitarea de inscriere in programul local TIP;

- hotararea adunarii generale a proprietarilor TIP;

- fisa tehnica a blocului de locuinte TIP;

- lista proprietarilor cu specificarea exacta a cotei parti si a suprafetei utile TIP;

- contractul de mandat in doua exemplare.

Sursa foto: primarie3.ro