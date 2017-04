Dezvoltatorul si investitorul imobiliar belgian Liebrecht & wooD, proprietar al proiectului Fashion House Outlet Center din Vestul Capitalei, planuieste un nou proiect comercial in Romania, iar lucrarile ar putea sa demareze chiar din acest an.

Declaratiile ce vizeaza o noua investitie la nivel local au avut loc in cadrul unui eveniment imobiliar, acolo unde Sorin Ioan Blaga, directorul general al companiei, a precizat ca pe lista dezvoltatorului imobiliar se afla un alt proiect important in Capitala.

“Detinem Fashion House Group si singurul outlet din Romania, in zona de Vest a Capitalei, chiar la iesirea spre autostrada A1. Anul 2016 a fost un unul foarte bun si 2017 a inceput bine si promite sa fie unul peste asteptari. Romania este a treia piata pe care operam, pe langa Polonia si Rusia, si unde pregatim investitii importante in dezvoltare. (…) Faza 1 a proiectului din zona Militari este inchiriata in totalizate, iar in prezent exista negocieri pentru inchirierea celei de-a doua faze, a carei constructie este finalizata. Proiectul a fost gandit in trei etape. (…) Pe langa investitiile din vestul Bucurestiului, ne aflam intr-o postura in care analizam deschiderea unui alt centru outlet la nivel local. Suntem foarte aproape de a finaliza partea de pre-dezvoltare, insa ne incurca faptul ca au crescut costurile. Suntem atenti la ce se intampla pe piata, dar un business de outlet este despre o afacere cu costuri mai mici”, a precizat Sorin Ioan Blaga (foto cover), director general Liebrecht & wooD Romania.

Conceptul de “outlet center” s-a dezvoltat in ultimii ani la nivel local, un model de business care a crescut odata cu piata marilor centre comerciale din Romania.