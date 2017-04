In primul trimestru din acest an, apartamentele s-au scumpit cu 4% la nivel national, releva Indicele Imobiliare.ro. Cu o singura exceptie, aceasta tendinta se resimte in toate marile centre regionale analizate, potrivit Imobiliare.ro. Dar poate cea mai interesanta evolutie s-a inregistrat in Cluj-Napoca - orasul cu cel mai mare pret mediu cerut pentru un apartament.