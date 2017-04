"Am ajuns la 70 de angajati si ne-am extins spatiul de lucru pastrand designul modern si facilitatile pentru angajati, camera de relaxare, spatii de luat masa ingenioase", a declarat pentru wall-street.ro Fabiola Nica, marketing manager IB Cargo.

Suprafata inchiriata de IB Cargo in Pipera a fost extinsa de la 750 de metri patrati, desfasurati pe un etaj, la peste 1.000 mp.

Sedintele la IB Cargo se tin in doua sali, intrucat in freight forwarding multe lucruri se intampla concomitent: vizite, traininguri, evaluari. O sala de sedinte a fost transformata in loc de relaxare pentru angajati si au fost create si cateva spatii, asemeni unei cabine telefonice, unde se poate vorbi la telefon in privat.

Sala de mese a ramas neschimbata, are un perete cu plante naturale si echipamente moderne. Angajatii opteaza de obicei pentru masa la birou, pentru ca spatiul este relaxant si le ofera tot ce au nevoie pentru a se deconecta la mijlocul zilei.

Pentru vizitatori, proiectul de birouri asigura parcare pazita in fata cladirii, iar pentru angajati IB Cargo exista o parcare subterna unde toti posesori de masini gasesc loc de parcare.

IB Cargo a ales acest spatiu pentru birouri datorita gradului ridicat de flexibilitate in ceea ce priveste suprafetele ce pot fi inchiriate (module de la 200 mp, pana la 3.400 mp), impreuna cu posibilitatile de extindere asigurate in cadrul proiectului.

Spatiul pe etaj – open space, cu stalpi structurali situati perimetral - ofera un grad de utilizare mai mare a spatiului si mai multa flexibilitate in compartimentarea acestuia.

Cum arata strategia IB Cargo pentru 2017

Potrivit managerului de marketing, "anul acesta, intern ne vom concentra pe dezoltarea oamenilor prin training-uri personalizate pe nevoile fiecaruia, pe tehologie - integrarea de solutii de tip business intelligence ce permit analiza de date la un nivel foarte detaliat si viitoare decizii de dezvoltare atent planificate".

In ceea ce priveste activitatea externa, compania se va concentra pe transporturi agabaritice. "Extern, anul acesta ne vom focusa pe exporturi, pe proiecte speciale complexe agabaritice si vom pastra customizarea pe nevoile clientului. Avem clienti din toate domeniile, in special automotive, echipamente industriale, FMCG, produse chimice, fashion, agicultura, electronice, pharma; companii de toate tipurile, de la cele mici pana la cele mari cu prezenta multinationala. Fiecare are specifcul sau, pentru unii este importanta o oferta buna, pentru altii un timp de tranzit fantastic – de exemplu, am livrat marfa in 23 de ore de la Chicago la Brasov in weekend:) Este important sa intelegi si sa te poti adapta la nevoile fiecaruia. Ca sa livrezi o marfa la usa clientului la timp si in bugetul acestuia, este nevoie de oameni ingeniosi, bine pregatiti care sa stie sa combine toate segmentele de transport de la cele standard, la cele de tip time critical", a adaugat Fabiola Nica.

Piata transporturilor de marfuri

Piata transporturilor de marfuri este evaluata la peste 7 miliarde de euro.

"Piata de maritim in aceasta perioada are rate instabile, din cauza faptului ca anul trecut a dat faliment o line coreeana foarte mare, Hanjin. Volume imense de marfa au avut intarzieri si au devenit urgente. Au fost evident transferate pe aerian, creand si acolo o destabilizare a pietei, volume crescute si rate mari", a mai spus Fabiola Nica.

Anu trecut, IB Cargo a inregistrat o cifra de afaceri in crestere fata de 2015, la 22 milioane euro. Compania a avut anul trecut peste 2.000 de clienti, organizatii din Romania si din toata lumea. Alte cifre privind activitatea din 2016 sunt: peste 33.000 de transporturi rutiere, a gestionat camioane care au facut peste 17 milioane de kilometri, a trimis pe calea aerului 1,2 milioane kg de marfuri si 2700 TEU-ri maritim peste tot in lume (1 TEU = aprox 32,1 m3 si 21640 kg).

Portofoliul companiei include solutii "one stop shop" de freight forwarding: rutier, aerian si maritim, time critical atat aerian cat si rutier, asistenta vamala, consolidarea achizitiilor de la furnizori multipli.