David Evans, britanic la origini, conduce de peste 6 ani compania Optim Project Management, specializata in gestiunea santierelor de constructii. Este o persoana discreta, careia nu ii place sa fie in centrul atentiei, care spune ca s-a indragostit iremediabil de Romania si ca este locul pe care nu l-ar parasi pentru nimic in lume.

A calatorit in multe tari, fiind de peste 40 de ani intr-o continua calatorie, vizitand si fiind implicat in zeci, chiar sute de santiere din care a invatat, a cules informatiile necesare, care, pana la urma, l-au ajutat sa puna bazele companiei pe care astazi o conduce.

David Evans a ajuns in Romania in urma cu 11 ani, pentru un proiect in care a fost implicat. Criza, insa, a pus capac business-ului specializat tot in gestiunea de proiecte imobiliare, moment in care David Evans a decis sa pastreze echipa si proiectele in care fosta companie era implicata si, ulterior, a pus Optim Project Management.

“In anul 2009, in primii ani ai crizei, compania in care lucram a decis sa paraseasca piata din Romania si sa isi incheie operatiunile in Europa Centrala si de Est, moment in care eram implicati intr-un proiect care ajunsese intr-un stadiu avansat de constructie. Dezvoltatorul proiectului, la acel moment, ne-a cerut sa continuam sa il realizam si astfel am decis sa iau in propriile maini aceasta provocare, aceea de a infiinta o companie de profil. (…) Am inceput cu 10-12 angajati, echipa ramasa din proiectul anterior, iar astazi numaram peste 110 angajati”, a declarat David Evans, intr-un interviu pentru wall-street.ro.

David Evans a calatorit in tari precum Venezuela, Arabia Saudita, China, Yemen si a petrecut mult timp in Rusia, Ucraina si, de 11 ani este in Romania. Spune ca Romania este cea mai frumoasa experienta pe care a trait-o, una pe care o descrie drept intensa, iar cel mai mult l-au atras oamenii.

“Romanii sunt un popor de oameni deschisi, iar acest lucru m-a atras cel mai mult. Cand am infiintat Optim mi-am dorit sa aducem ceva diferit si sa oferim mai multe servicii decat o companie obisnuita specializata in solutii de project management. Multi angajati de la Optim au fost recrutati de la companii de constructii, lucru care ne-a facut sa intelegem ce inseamna sa lucrezi cu subcontractori. Multi dezvoltatori si investitori din industrie apreciaza acest tip de business. Multi clienti apreciaza acest lucru, mai ales in retail, asta pentru ca li se ofera posibilitatea de a obtine schimbari de ultim moment”, a declarat David Evans.

Si despre angajatii romani managerul Optim Project Management are o parere buna. “Romanii sunt foarte bine educati, iar tinerii arhitecti si ingineri au un mare avantaj al cunoasterii mai multor limbi straini, fiind si foarte dispusi sa lucreze in acest sector. Nu reusesti sa obtii acest raspuns din partea angajatilor din alte tari”, a mai adaugat Evans.

Romania, o tara schimbata uluitor in ultimii ani

Intrebat despre schimbarile pe care le-a vazut in tara noastra in ultimii ani, cat mai ales in Capitala, David Evans spune ca Bucurestiul s-a dezvoltat intr-un ritm fantastic si a devenim mult mai international.

“Chiar inainte de debutul crizei, in 2007-2008, toti cei care aveau un teren se considerau dezvoltatori, iar cand criza a venit lucrurile s-au schimbat radical. In perioada crizei nu a fost foarte multa activitate pe piata, eram specializati pe partea de retail, acum asistam la o dezvoltare importanta in rezidential, asta pentru ca timp de 4-5 ani a fost o stagnare, la fel si pe sectorul de productie sau logistica. Daca in urma cu 4-5 ani sectoarele rezidential si logistic erau tacute, acum sunt pe val”, a mai adaugat Evans.

Loc pentru inca 2-3 mall-uri de mari dimensiuni in Capitala: Gara de Nord si Casa Radio, printre posibilele proiecte

Dupa gestionarea unor santiere precum ParkLake Shopping Center, Veranda Mall Obor si Shopping City Piatra Neamt, reprezentantii companiei sustin ca este loc pentru inca doua centre comerciale de mari dimensiuni in Capitala, unul in zona de Nord-Vest, altul in Centru-Vest.

“Mai este loc de noi mall-uri in Bucuresti. In zonele de nord-vest si in centru – vest se mai pot construi proiecte, insa acestea vor fi de tipul dezvoltarilor mixte. Exista spatiu pentru doua daca nu chiar trei proiecte. In Bucurestii Noi va fi un proiect, s-ar preta unul chiar si la Gara de Nord sau Casa Radio, un alt spatiu care ar putea suporta o dezvoltare”, a adaugat seful Optim Project Management.

Pana in prezent, Optim Project Management a coordonat peste 30 de santiere de centre comerciale dezvoltate in Romania, atat mall-uri cat si retail park-uri, iar anul acesta isi va concentra atentia spre dezvoltarea unei noi fabrici Arctic in Romania, precum si in extinderea Sun Plaza si a altor proiecte imobiliare importante.

“Anul acesta suntem implicati intr-o serie de proiecte importante, asa cum este cazul noii fabrici in care Arctic va investi peste 300 milioane de euro, preum si in dezvoltarea si extinderea centrului comercial Sun Plaza, precum si dezvoltarea unui proiect de birouri, in Timisoara. (…) Orasul din vestul tarii devine foarte activ in constructii de proiecte imobiliare, la fel si Clujul, Iasi sau Brasov. Aici ma astept sa vad tot mai multe investitii importante in anii urmatori”, a adaugat David Evans.

Compania specializata in constructii estimeaza pentru acest an afaceri in crestere cu 20%, la circa 7 milioane de euro.