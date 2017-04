Indicele de accesibilitate a achizitionarii unei locuinte noi, calculat de catre compania de consultanta imobiliara Coldwell Banker Romania, in functie de salariul mediu pe economie, preturile medii pe metru patrat si cursul de schimb leu - euro, a ajuns la inceputul acestui an la cea mai mica valoare de la lansare, principalii factori care ar fi dus la aceasta situatie fiind stabilitatea cursului de schimb si cresterea generala a salariilor.

Astfel, in prezent sunt necesare aproape 114 salarii medii pe economie sau o perioada de mai putin de noua ani si jumatate pentru achizitionarea unui apartament nou cu doua camere in Bucuresti, comparativ cu 119 salarii in urma cu un an sau o perioada de aproape 10 ani si fata de 395 de salarii medii pe economie sau o perioada de aproape 33 de ani cat s-a inregistrat in momentul de varf al pietei, la inceputul anului 2008.

Aproximativ 12.000 de locuinte se afla in acest moment in dezvoltare in Bucuresti si imprejurimi si ar putea fi livrate in acest an daca dezvoltatorii isi vor respecta ritmul de constructie, constructia altor peste 2.000 de unitati urmand sa demareze in perioada imediat urmatoare, cu termene de livrare anuntate pentru 2018, potrivit unui raport de piata realizat de catre compania de consultanta imobiliara Coldwell Banker Romania.

Gradul de absorbtie s-a mentinut pe parcursul anului anterior la peste 80% din unitati pana la livrarea proiectelor pe piata, pe fondul unui nivel ridicat de accesibilitate a achizitionarii unei locuinte noi, in ciuda sincopelor inregistrate pe segmentul finantarilor. Cea mai mare pondere a locuintelor care ar urma sa fie finalizate in acest an in Bucuresti si imprejurimi se incadreaza pe segmentul mass market, adica 59,5% sau peste 7.200 de unitati, in crestere fata de anul anterior cu aproximativ sase procente.

Aproximativ 4.500 de unitatile care ar urma sa fie finalizate in acest an pe piata rezidentiala din Capitala si imprejurimi, sau 37% din oferta, pot fi incadrate in categoria middle market, segment pe care preturile medii de tranzactionare sunt curpinse intre 1.100 si 1.300 de euro pe metro patrat util.

Cresterea numarului de unitati destinate clasei de mijloc s-a inregistrat pe fondul majorarii constante a veniturilor potentialilor cumparatori si a cererii pentru locuinte noi cu un amplasament mai bun, in interiorul marilor cartiere bucurestene, in zone semicentrale, in interiorul inelului median al orasului sau in apropierea unora dintre cei mai importanti poli de birouri, precum zona Barbu Vacarescu - Floreasca sau Politehnica - Grozavesti.

De asemenea, pe segmentul middle market sunt incadrate si proiecte care includ deja mii de unitati finalizate, care reprezinta concepte integrate si in care s-au format deja veritabile comunitati. Comparativ cu anul anterior, segmentul premium detine o pondere mai redusa din totalul unitatilor aflate in dezvoltare, de aproximativ 3,5%, sau 500 de locuinte.

Potrivit Coldwell Banker, aproximativ 1.800 de unitati amplasate in proiecte de dimensiuni medii si mari, cu peste 100 de locuinte, au fost predate cu intarziere medie de o luna - doua, nefiind incluse astfel in statistica oficiala aferenta anului 2016, cand in Bucuresti si Ilfov au fost livrate putin peste 10.000 de locuinte, potrivit INS. Principalele explicatii sunt reprezentate de intocmirea cu dificultate a formelor legale de receptie a lucrarilor, racordarea la retelele de utilitati, termenele de finalizare optimiste anuntate initial.

Din punct de vedere al zonelor de dezvoltare, cea mai mare pondere a unitatilor care ar urma sa fie finalizate in acest an in Bucuresti si imprejurimi, de 28,8%, se afla in zona de vest a orasului, zonele de nord si cea de sud acontand fiecare aproximativ 23% din oferta de ar urma sa fie pusa pe piata de catre dezvoltatori, in timp ce in zonele semicentrale vor fi livrate aproximativ 1.600 de apartamente (13% din oferta noua).

In acest context, este estimata o majorare a preturilor de vanzare cu 5% - 7% in acest an, in functie de segmentul de piata si de cererea existenta pe un anumit segment si intr-un anumit interval de timp.

Sursa foto: a40757 / Shutterstock