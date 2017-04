Normele in vigoare pentru constructiile inalte vizeaza o sumedenie de reguli stricte in ceea ce priveste dezvoltarea pe verticala din punct de vedere arhitectural, lucru care limiteaza intr-o anumita masura si posibilitatea dezvoltatorilor si constructorilor de a-si depasi limitele.

Tocmai din acest motiv, o companie specializata in design si arhitectura din New York a proiectat o cladire a viitorului, un zgarie-nori construit de pe orbita unui asteroid.

Denumita “Analemma Tower”, constructia speculativa, spun proiectantii, ar putea fi dezvoltata oriunde in lume pentru ca, ulterior, ea sa fie relocata cu ajutorul unor sisteme moderne de transport.

New York Studio Clouds Architecture Office, compania care propune acest prototip de cladiri, sustine ca Dubai ar putea sa fie locul ideal pentru dezvoltarea unui astfel de proiect, in conditiile in care costul de ridicare a unei cladiri de acest fel este de cinci ori mai ieftin decat in New York, de exemplu, noteaza presa internationala.

Proiectul speculativ ar urma sa se situeze intr-o orbita geostationara, insa ar exista posibilitatea ca aceasta structura sa efectueze o miscare in forma cifrei “8” pe tot parcursul zilei, la finalul acesteia cladirea revenind in pozitia initiala. Acest lucru ar oferi posibilitatea proiectului sa tranziteze intregul oras pe tot parcursul programului de lucru.

Proiectantii sustin ca la baza proiectului s-ar putea localiza un ansamblu de birouri, in timp ce la etajele superioare ar urma sa se afle locuintele.

Despre marimea si forma geamurilor, proiectantii sustin ca acestea vor diferi in functie de etajul la care se situeaza, pentru a fi in limitele impuse pentru nivelul presiunii si a face fata diferentelor de temperatura. Interesant este faptul ca lumina zilei ar creste cu 40 de minute datorita formei Pamantului.

Energia cu care ar urma sa fie alimentat proiectul va fi generata de panouri solare de foarte mare capacitate, acestea urmand sa beneficieze de expunere constanta la lumina soarelui, cu o eficienta mult ridicata fata de cele obisnuite.

Apa ar urma sa fie filtrata si reciclata intr-un sistem foarte avansat, iar pentru o eficienta sporita a energiei, inclusiv condensul rezultat in urma norilor si apei de ploaie va fi captat si reutilizat.

Analemma Tower este propunerea proiectantilor Clouds Arhitecture Office pentru cea mai inalta cladire construita vreodata. Ramane de vazut in ce masura ar putea capata contur un astfel de proiect si daca va putea obtine toate avizele necesare constructiei.