Consiliul Concurentei a autorizat, astfel, tranzactia prin care Globalworth Real Estate Investments Limited a preluat Elgan Automotive KFT S.C. si Elgan Automotive S.R.L.

In cursul lunii februarie a acestui an, Globalworth anunta tranzactia de preluarea a depozitului inchiriat de catre producatorul de automobile Dacia, in schimbul sumei de 42,5 milioane de euro.

Globalworth Real Estate Investments Limited este o societate de investitii integrata axata pe achizitionarea, dezvoltarea si gestionarea activelor imobiliare in Europa, cu accent pe Romania. Principalul obiect de activitate consta in cumpararea, vanzarea, inchirierea de imobile si alte activitati imobiliare. Globalworth Real Estate Investments Limited, prin intermediul filialelor sale, este proprietar al unui portofoliu imobiliar format din 15 investitii, toate situate in Romania. Portofoliul este format in principal din cladiri de birouri clasa A, urmate de segmentul rezidential si de segmentul industrial. Cu exceptia unui parc industrial situat in Timisoara, toate activele sunt situate in Bucuresti.

Elgan Automotive KFT este o intreprindere infiintata cu unicul scop de a dezvolta si de a inchiria intreprinderii S.C. Dacia Automotive S.A. o facilitate industriala construita in conformitate cu cerintele chiriasului. Obiectul de activitate al Elgan Automotive KFT consta in servicii de management imobiliar prestate pe baza de onorariu sau contract.

Elgan Automotive KFT detine 100% din capitalul social al S.C. Elgan Automotive S.R.L., intreprindere care are in proprietate terenul pe care se afla activul denumit Depozitul Dacia, si care a incheiat un contract de inchiriere pe termen lung cu S.C. Dacia Automotive S.A.