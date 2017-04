Dezvoltatorul de proiecte industriale P3, unul dintre cei mai mari jucatori specializati pe acest sector la nivel european, si cu o prezenta importanta in Romania, cauta sa identifice noi terenuri pentru dezvoltari de profil in Romania, asta dupa ce spatiul disponibil in parcul industrial P3 Bucharest, situat in vecinatatea autostrazii A1 Bucuresti-Pitesti, devine aproape neincapator.