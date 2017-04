Piata motouneltelor agricole, un domeniu in care se regasesc branduri precum Stihl, Husqvarna sau Ruris Craiova, a revenit pe crestere, estimarile aratand o evolutie importanta in cursul anului trecut, arata jucatorii din piata, iar cresterea s-a resimtit ca urmare a politicilor fiscale care ar fi sporit nivelul consumului inclusiv in acest sector.