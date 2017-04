Compania de consultanta imobiliara Regatta a transmis ca cele mai scumpe proprietati pe care le-a scos la vanzare in Bucuresti si in imprejurimi sunt doua cladiri istorice care costa fiecare peste 8 milioane de euro.

Daca pe celelalte segmente, preturile medii de tranzactionare in prezent sunt mai mici cu circa 50-60% comparativ cu anii 2007-2008, pe nisa de lux, preturile medii de vanzare au scazut cu aproximativ 30%, potrivit News.ro.

In prezent, compania imobiliara Regatta are proprietati in valoare de peste un miliard de euro, dintre care apartamente in valoare de 150 milioane de euro, vile in valoare de 350 milioane euro si terenuri de 285 milioane euro, in timp ce diferenta de peste 200 milioane de euro este reprezentata de spatii comerciale si industriale.

Vila Capo, scoasa la vanzare cu 8,8 milioane de euro

Vila este construita intr-un stil architectural art-deco si este amplasata in zona Dorobanti si dispune de 700 mp teren si 2.300 mp construiti. Cunoscuta si sub numele de “Vila Capo“, cladirea este o vila interbelica, dar renovata in 2013, cu elemente art- deco si accente neoclasice, adusa in contemporan printr-o gandire inteligenta a spatiilor.

Imobilul are un etaj transparent, fluid care aduce cerul aproape si lasa privirea sa se plimbe in voie peste oras. Pe timpul noptii este iluminat de spoturi care pot crea jocuri de lumini.

Vila renovata in zona de lux, scoasa la vanzare cu 8,2 milioane de euro

Vila este renovata recent si este amplasata in zona Dorobanti. Cladirea are la demisol: piscina, baie de aburi si sauna, bucatarie, depozitare, doua dormitoare, bai si sala de cinema. La parter sunt amplasate sufrageria, biroul, si terasa, iar la primul si al doilea etaj sunt amplasate 6-7 dormitoare, fiecare cu dressing si baie. Cladirea dispune si de o gradina amenajata de 400 mp, cu suprafata verde si fantana cu apa.

Palate, scoase la vanzare cu peste 3,8 milioane de euro

In ceea ce priveste proprietatile speciale, unele dintre cele mai scumpe sunt: Palatul Crissoveloni-Cantacuzino, care se vinde cu 4,2 milioane de euro, si Palatul Spayer, care este scos la vanzare pentru 3,8 milioane de euro.

Palatul Crissoveloni-Cantacuzino este amplasat in zona centrala a Bucurestiului, aproape de cea mai importanta artera din capitala, Calea Victoriei.

Palatul poarta amprenta a doua mari familii bucurestene, reprezentative pentru secolele XIX si XX. In timp ce membrii familiei Chrissoveloni, incepand cu Zannis Manoli Chrissoveloni, impactau mediul bancar si de lumea afacerilor din Romania, familia Cantacuzino era deja una dintre cele mai importante familii nobiliare cu o istorie de patru secole in inaltele dregatorii autohtone.

Membrii familiei Cantacuzino erau implicati si in politica. Proprietatea propusa spre vanzare se compune din Palatul Crissoveloni-Cantacuzino (corp A) si trei anexe situate in spatele cladirii principale. Imobilele sunt amplasate pe o suprafata de 2.145 metri patrati de teren, iar suprafata construita se desfasoara pe 3.500 mp.

O alta bijuterie arhitecturala este Palatul Spayer. Proprietatea este amplasata in zona Piata Universitatii. Palatul este foarte bine conservat, pastrandu-si astfel toate elementele arhitecturale de odinioara. Acesta a apartinut lui Herman Spayer, actionar al bancii Marmorosch Blank.

Arhitectul a fost elvetianul Luis Blanc, care a lucrat impreuna cu Ion Berindey, palatul avand destinatia initiala de locuinta si apoi sediu pentru Banca Marmorosh Blank, banca ce a atins apogeul in perioada interbelica.

Parterul este compus din holul central de receptie iluminat natural, din care se intra in patru camere, cu elemente de arhitectura deosebite, inaltimea fiind de 4,5 metri.

La etaj sunt cinci camere cu patru bai. De asemenea, proprietatea dispune de o mica mansarda si un demisol cu o inaltime de 3,5 m. Constructia a fost finalizata in anul 1900 fiind decorata cu vitralii, policandre si sculpturi.

Propritatile noi, scoase la vanzare pentru 5,5 milioane de euro

Casa scoasa la vanzare cu 5,5 milioane de euro este o vila construita in 2014 in Otopeni. Proprietatea este impartita in trei corpuri distincte, care pot functiona ca locuinte separate. Suprafata construita este de 1.300 mp.

Suprafata terenului pe care sunt amplase imobilele se intinde pe 2.233 mp. Cele trei corpuri totalizeaza 12 camere.Toate cele 3 corpuri sunt dotate cu panouri solare.

O alta casa ecologica este scoasa la vanzare in Corbeanca pentru 3,7 milioane de euro. Vila este amplasata pe malul lacului si are o suprafata utila de aproximativ 1.630 mp. Aceasta vila este o casa verde deoarece utilizeaza cele mai recente si performante tehnologii.

O alta casa amplasata pe lac, este cea situata in zona Bucuresti- Nord, pe malul lacului Buftea. Vila este scoasa la vanzare cu 1,7 milioane de euro. Vila a fost construita in 2015. Vila este alcatuita din: hol, living, dining, home cinema, bucatarie deschisa, camera de studiu, dormitor matrimonial trei dormitoare, cinci bai, sauna, spalatorie, terasa, garaj. Suprafata totala a proprietatii este de 702 mp.

Sursa foto: Africa Studio / Shutterstock