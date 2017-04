Marile companii din Romania au inceput sa investeasca sume tot mai importante pentru a creste confortul angajatilor, in asa fel incat echipele angrenate in diferite proiecte sa isi desfasoare cat mai bine activitatea si mai mult decat atat sa fie si motivati in activitatea de zi cu zi.

Specialistii sustin ca una dintre cele mai bune unelte pentru fidelizarea si retentia angajatilor nu mai este reprezentata doar de salariu, ci de un intreg pachet de beneficii, in care spatiul de lucru joaca un rol cheie, in unele cazuri chiar mai important decat salariul. Insa doar in anumite cazuri.

Expertii in design interior, arhitectii si tot lantul de specialisti implicati in acest nou fenomen au pus cap la cap toate dorintele angajatilor si au analizat si flexibilitatea angajatorilor in tot acest demers si au ajuns la concluzia ca si in acest caz comunicarea este esentiala.

“Nu stiu cum arata biroul viitorului insa stiu ce trebuie sa se faca pentru a arata ca unul. Spatiile trebuie sa functioneze pentru si impreuna cu noua generatie de angajati, asa-zisii <<Millennials>>. Angajatorii trebuie sa se conformeze, sa anticipeze si sa-si asume responsabilitatea pentru a asigura continuitatea companiilor pe care le conduc. Toate aceste aspecte sunt premise pentru organizarea unui spatiu dedicat acestor indivizi. (…) Spatiile de birouri au un concept solid in spate, doar asa elementele de design au o baza, dar mai important de atat trebuie sa functioneze si trebuie sa se plieze pe nevoile si cerintele, cunoscute sau necunoscute de catre utilizatori. Spatiul ideal trebuie sa se poata raporta la toate aceste aspecte definitorii dintr-un mediu de birouri”, spune Andrei Angelescu (foto mai jos), arhitect in cadrul companiei specializata in furnizarea de solutii pentru birouri Corporate Office Solutions (COS).

COS: Peisajul de lucru trebuie sa stimuleze, nu sa ingradeasca

Pentru a se diferentia de alte spatii conventionale, amenajarea noilor spatii de lucru trebuie sa stimuleze inspiratia si creativitatea in detrimentul ingradirii acestor principii.

“Peisajul de lucru trebuie sa fie unul care sa stimuleze, nu sa ingradesca. Aceasta abordare nu mai este una ideala si nu mai face parte din concepte rezervate viitorului, este un factor prezent si critic si il observam in cerintele companiilor care inca reactioneaza la dinamica actuala si ar trebui sa anticipeze si sa se pregateasca si sa fie deschisi sa pregateasca mediul de lucru pentru viitor”, a mai aratat Andrei Angelescu.

Despre aceleasi standarde vorbeste si Diana Califa (foto mai jos), managing partner al companiei Morphoza, specializata la randul sau in design interior, care sustine ca pentru a se dezvolta profesional, pentru a inova si pentru a contribui la dezvoltarea business-ului din care fac parte, angajatii au nevoie de un mediu de lucru creativ, care ii inspira si care le ofera, in general, o atmosfera placuta si surse constante de destindere si entertainment.

“Un spatiu de lucru ideal este acela care merge dincolo de o amenajare standard, este adaptat la necesitatile angajatilor, flexibil, colaborativ, sustenabil, dar si atractiv din punct de vedere estetic pentru angajati. Cred ca cel mai important lucru este faptul ca, in ultima vreme, angajatorii au inteles ca o amenajare potrivita a biroului de companie nu costa atat de mult cat ii pot costa o amenajare disfunctionala, marcata prin stres, frustrare, ineficienta, timp pierdut si angajati nemultumiti - care, in final, duc la o retentie scazuta a angajatilor si la pierderi financiare pentru companie. (…) O amenajare adecvata implica, bineinteles, resurse umane, financiare si de timp mari, dar nu numai ca rezolva problemele de recrutare si retentie, motivare si fidelizare a angajatilor, ci poate genera noi metode de lucru, poate contribui la accelerarea proceselor vechi de lucru sau creste gradul de colaborare si implicare a angajatilor”, a punctat Diana Califa.

Cat costa confortul angajatilor: de la 300 la 1.500 euro/mp

Specialistul in domeniul designului de interior sustine ca bugetele alocate variaza, in general, in functie de strategia fiecarui client, de spatiul pe care clientul il are la dispozitie si de numarul de angajati.

“Implicatiile financiare pot incepe de la 350 de euro/mp pana la 650 de euro/mp, dar bineinteles ca „the sky is the limit”. In mod evident, modul in care angajatii se raporteaza la amenajarea spatiului de munca este foarte diferit astazi fata de cum era in urma cu cativa ani. Mediul de lucru este vazut de catre angajati ca facand parte din pachetul de beneficii pe care angajatorul il ofera, ca o chestiune diferentiatoare, alaturi de beneficii precum asigurarile medicale, abonamentele la sala, micul dejun la birou. In mod cert, acest avantaj poate avea succes doar daca este coroborat si cu alte programe menite sa contribuie la fidelizarea angajatilor”, considera managerul Morphoza.

La randul sau, Andrei Angelescu spune ca bugetul initial este calculat tinand cont de elementele functionale primare, dar odata ce spatiul este pregatit pentru viitor, este eficientizat din punct de vedere energetic si confort al utilizator acest buget variaza de la aproximativ 300 euro/mp la 1.500 euro/mp.

“Variatia costurilor amenajarii poate fi influentata si de persoanele de decizie din partea companiilor, cand acestea reprezinta departamentele de HR, Marketing, pe langa cele traditionale IT si Top Management sau departamentul de achizitii. Acest subiect este dezbatut in domeniul constructiilor la noi in tara, referitor la mai multe programe de arhitectura, in special cele finantate in urma licitatiilor. O problema majora dezbatuta este abordarea “cel mai mic pret”. Cu singuranta o investitie trebuie sa fie eficienta si economica, dar daca analizam criteriile tehnice privind durabilitatea, cladirile verzi, si toate abordarile care au ca principal scop creearea de constructii si proiecte nepoluante si sustenabile din punct de vedere al executiei si pe durata vietii constructiei respective, investitiile initiale nu sunt deloc mici. Pe termen mediu si lung, in schimb, vedem exemplele executate in strainatate si de ceva timp cateva in tara, cum ajung sa fie profitabile pasiv prin configuratia lor , dar si activ devenind tinta utilizatorilor care vor sa se alinieze la o atitudine constienta fata de mediu. Referitor la spatiile de birouri situatia este similara”, a mai adaugat Andrei Angelescu.

Compania de consultanta imobiliara CBRE, in parteneriat cu dezvoltatorul imobiliar si constructorul suedez Skanska au lansat in cursul anului trecut o competitie in care s-au inscris zeci de companii, scopul final al “The Most Office” fiind acela de a identifica compania cu cele mai frumoase birouri din Romania.

Compania Betfair Development Romania, cu sediul in Cluj-Napoca, a castigat Marele Premiu al competitiei “The Most Office”, aceasta adjudecandu-si inca doua premii: Popular Award si Young Spirit Award.

Companiile Lowe si Theta au castigat, la egalitate, Trofeul Glamour Award, Johnson&Johnson a primit premiul la categoria Cosy, Studio Insign a castigat Boutique Award, iar compania NTT Data a fost recompensata cu High-Tech Award.

Vezi aici cum arata birourile companiei cu cele mai spectaculoase spatii de lucru in 2016.