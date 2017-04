Baza Imobiliara de Garantii (BIG), gestionata de Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania (ANEVAR) a inregistrat in trimestrul patru din 2016 un numar de 22.632 de rapoarte de evaluare imobiliara (73,75% din total) pentru proprietati rezidentiale din toata tara, cu o valoare totala de piata de 1.659,26 de milioane de euro. Pe baza acestor date statistice centralizate, ANEVAR calculeaza pretul pe metrul patrat rezidential pentru fiecare oras din tara noastra.

Pentru calculul valorii de piata / metru patrat pe tip si subtip de proprietate pe orase, evalutorii ANEVAR utilizeaza mediana valorilor din seria de date analizate. Mediana unui set de valori masurate este valoarea care cade in mijloc cand valorile masurate sunt aranjate in ordinea marimii. Navigheaza pe acest slide pentru a vedea in ce orase gasim cele mai scumpe locuinte.

Sursa informatii: Revista "Valoarea", editata de ANEVAR.