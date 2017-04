KRUK Romania a inchiriat cei 4.000 mp ca noua locatie a sediului central al companiei in Bucuresti. In afara de Bucuresti, mai mult de 600 de angajati lucreaza in Centrul Operational din Targoviste si pe intreg teritoriul Romaniei, ca echipa a Agentilor de Teren sustinuta de cinci birouri locale. Doua noi birouri locale sunt planificate pentru deschidere anul acesta.

Compania este activa in sectorul financiar si este specializata in managementul creantelor, prin care este facilitata rambursarea datoriilor. CBRE a contribuit la incheierea tranzactiei intre cele doua parti.

Pentru Vastint, contractul de inchiriere cu compania poloneza KRUK, este al patrulea anuntat de dezvoltator, dupa semnarea unor contracte cu grupul de restaurante si cafenere Fratelli, cu DCS Plus si Impact Hub.

In cursul saptamanii trecute, Vastint anunta inchirierea unei suprafete de 3.350 mp catre furnizorul de solutii IT DCS Plus si catre proprietarul spatiilor de co-working Impact Hub, care isi va reloca complet activitatea in noile spatii de birouri in cursul acestui an.

Ansamblul Timpuri Noi Square are o suprafata inchiriabila planificata de 100.000 mp spatii de birouri si spatii comerciale, plus 50.000 mp de spatii rezidentiale, fiind cel mai mare proiect imobiliar mixt din Romania.

Vastint, divizia de dezvoltari imobiliare a grupului suedez IKEA, a demarat la jumatatea anului trecut lucrarile celui de-al doilea proiect major in Bucuresti. Cele trei cladiri ale proiectului Business Garden Bucharest insumeaza 41.000 metri patrati de spatii de birouri, clasa A si zone comerciale la parter.