Potrivit Coldwell Banker, aproximativ 12.000 de locuinte se afla in prezent in constructie in Capitala si imprejurimi si ar urma sa fie livrate in acest an, daca dezvoltatorii isi vor respecta ritmurile de constructie anuntate. De asemenea, pentru alte 2.000 de locuinte, lucrarile de constructie vor incepe in perioada urmatoare, cu termen de livrare in 2018. Navigheaza pe acest slide pentru a afla care sunt tendintele care vor guverna evolutia si deciziile dezvoltatorilor din piata rezidentiala in 2017.