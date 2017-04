Marii investitori imobiliari au pariat de-a lungul timpului pe proiecte in zone noi, in speranta ca vor reusi sa dea lovitura, insa lipsa unor facilitati, cum este cea legata in special de transport si accesibilitate au facut ca interesul pentru aceste proiecte sa scada dramatic in ultimii ani.

Asa se face ca cele mai multe proiecte din zona Pipera-Nord au ajuns la un grad de neocupare de peste 30%, o valoare mult prea mare sa poata sustine structuri de zeci de mii de metri patrati carora picior de om nu le trece. Mai mult decat atat, scaderea numarului de chiriasi din aceste proiecte, cat si reducerea chiriilor din spatiile disponibile au condus la o degradare accentuata a zonei.

Specialistii din domeniul imobiliar sustin ca principala cauza care a condus la acest declin a fost lipsa metroului si a accesului facil in aceste spatii, insa apreciaza ca exista o sansa ca zona sa isi recapete potentialul din trecut.

“Rata de neocupare a scazut semnificativ in ultimii ani in Pipera Nord. Cladirile din aceasta zona prezinta spatii generoase pe etaj, foarte cautate de companiile de BPO si SSC care se extind in ultima vreme si prezinta cele mai competitive costuri de ocupare din Bucuresti. Lipsa metroului este in continuare un minus al zonei, insa extinderea Soselei Pipera si finalizarea portiunii de autostrada Bucuresti – Ploiesti in lucru vor imbunatati accesul si vor creste atractivitatea”, sustin expertii din domeniul imobiliar.