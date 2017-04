In februarie, numarul de autorizatii a scazut cu 5,7% fata de februarie 2016, pana la 2.367, dupa un avans de 9,2% in ianuarie, potrivit News.ro.

Cumulat, in primele trei luni din acest an, numarul de autorizatii de constructie pentru locuinte a crescut cu 1,9% fata de primul trimestru din 2016, pana la 7.417.

In Moldova a crescut numarul de autorizatii pentru constructia de locuinte

Fata de luna martie 2016, cea mai mare crestere a numarului de autorizatii a fost inregistrata in judetele din Moldova, iar cea mai mare scadere in Muntenia.

In luna martie 2017 fata de aceeasi luna a anului precedent, se remarca o crestere a numarului de autorizatii de construire eliberate pentru cladiri rezidentiale (+150 autorizatii), crestere reflectata in urmatoarele regiuni de dezvoltare: Nord-Est si Bucuresti-Ilfov (+114 autorizatii fiecare), Sud-Est si Centru (+43 fiecare) si Sud-Vest Oltenia (+5). Scaderi s-au inregistrat in urmatoarele regiuni de dezvoltare: Sud-Muntenia (-94 autorizatii), Vest (-43) si Nord-Vest (-32) Institutul National de Statistica

In 2016, numarul de autorizatii pentru cladiri rezidentiale a scazut cu 1,2% fata de anul anterior, pana la 38.653, declinul fiind generat mai ales de reducerea cererii in zona Capitalei, in Moldova si in Muntenia.

In 2015, autoritatile au eliberat 39.112 de autorizatii de constructie pentru cladiri rezidentiale, in crestere cu 3,8% fata de anul precedent.

In perioada 2009-2014, numarul de autorizatii pentru cladiri de locuinte - care includ atat locuintele unifamiliale, cat si blocurile de apartamente - au scazut cu 38%, arata statisticile oficiale, pe fondul caderii cererii de locuinte din partea populatiei.

Sursa foto: M Jaaske / Shutterstock