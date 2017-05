Piata rezidentiala din Romania a inceput anul 2017 in conditii mai bune comparativ cu 2016, care a fost marcat la inceput de incertitudini cu privire la consecintele pe care le va avea Legea darii in plata si epuizarea rapida a fondurilor aferente programului Prima Casa. Exista, totusi, patru aspecte care vor contura evolutia din piata rezidentiala si in acest an, evidentiate de Andrei Sarbu, managing partner Coldwell Banker, intr-un raport recent realizat de Imobiliare.ro.