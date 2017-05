In primul trimestru al anului, numarul apartamentelor cu preturi egale sau mai mari de 100.000 de euro scoase la vanzare in Bucuresti a fost cu 30% mai mare decat in aceeasi perioada a anului trecut, conform unui studiu al companiei de consultanta imobiliara Premier Estate Management.

Mai mult, daca in urma cu un an, ponderea locuintelor cu un pret de minim 100.000 de euro reprezenta aproximativ un sfert din totalul ofertei disponibile spre vanzare, in prezent, aceasta sare de o treime. Piata locuintelor de 100.000 de euro sau mai mult este dominata de dezvoltarile noi care reprezinta 61% din totalul ofertelor de pe acest segment.

Tendinta actuala de crestere a pietei apartamentelor situate in segmentul medium-high poate fi explicata de patru factori: un procent important din cumparatori sunt la a doua achizitie si doresc o locuinta mai mare, cresterea cererii in general pe piata imobiliara, relansarea constructiilor de ansambluri noi si cresterea preturilor apartamentelor.

"100.000 de euro reprezinta un prag psihologic pentru preturile apartamentelor din Romania, insa accesul la aceste apartamente nu mai este la fel de restrictiv ca in urma cu unu-doi ani. Un apartament nou cu trei camere, cu o localizare buna, nu doar in Bucuresti, dar si in orasele secundare precum Timisoara sau Cluj depaseste deja acest prag. De fapt, asistam la un dublu fenomen, pe de-o parte a crescut interesul pentru ofertele mai scumpe, 20% din cumparatori fiind interesati de un upgrade, pe de alta parte, preturile apartamentelor s-au scumpit constant in ultimii ani. Nu in ultimul rand, apar numeroase proiecte noi construite in jurul unui concept care pleaca de la potentialul pietei si puterea de cumparare reala a clientilor", subliniaza Andreea Comsa (foto), CEO Premier Estate Management.

Pe primul loc intr-un top al zonelor cu cele mai multe apartamente disponibile cu un pret de vanzare de cel putin 100.000 de euro se afla Herastrau, urmata de Baneasa, Dorobanti, Floreasca, Unirii si Kiseleff-Aviatorilor, nordul Capitalei dominand acest segment. De altfel, acestea sunt si zonele cele mai scumpe din Bucuresti, apartamentele scoase la vanzare in patru din aceste cartiere (Kiseleff-Aviatorilor, Dorobanti, Floreasca si Herastrau) avand preturi medii de peste 2.000 de euro/mp.

In ceea ce priveste cererea, datele Premier Estate Management arata o crestere cu 30% a numarului de cumparatori interesati de acest segment in comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut, in conditiile in care 6 din 10 cumparatori solvabili sunt interesati exclusiv de apartamente noi. Cele mai dorite zone din Bucuresti sunt cele din Nordul Capitalei, chiar daca acestea nu au cea mai mare pondere in tranzactii.

Premier Estate Management este o companie de consultanta, activa pe piata imobiliara din Romania din 2008 si specializata in servicii de marketing si vanzari in regim de reprezentare exclusiva, facility management, respectiv evaluarea potentialului investitional. Compania a vandut 940 de unitati in 2016 la o valoare de piata de aproximativ 90 de milioane de euro.