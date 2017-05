Potrivit unei analize a Imobiliare.ro, numarul de noi listari de locuinte spre vanzare in piata rezidentiala din Capitala a cunoscut un trend descendent, in primele trei luni ale anului, cu pana la 22%, comparativ cu aceeasi perioada din 2016. Aceasta tendinta este data atat de amanarea unor livrari de locuinte pentru alta perioada, acesul mai putin facil la finantare bancara pentru dezvoltatori sau chiar de catre dificultatea obtinerii autorizatiilor de constructie. Iata care sunt principalele proiecte rezidentiale si Bucuresti si cate locuinte noi vor avea in 2017.