Situata in nordul Bucurestiului, proprietatea cu noua etaje are 18.600 de metri patrati de suprafata inchiriabila si ocupa o amprenta de 3.400 de metri patrati. Cele trei etaje subterane dispun de peste 400 locuri de parcare.

Hili Properties si Premier Restaurants Romania fac parte din Hili Ventures, un grup divers de companii cu sediul in Malta.

In prezent, spatiul este inchiriat in proportie de 100%, principalul chirias al ART Business Center fiind Ponderas Academic Hospital, care a fost preluat recent de Reteaua Privata de Sanatate Regina Maria , cel de-al doilea cel mai mare grup de clinici private din Romania. Ponderas Academic Hospital a investit masiv in amenajarea facilitatilor din aceasta cladire.

Intesa San Paolo Bank este al doilea cel mai mare chirias al ART Business Center, cu sediul central in cladire. Bet Active Concept, Kinetic Sport Medicine, Daas Impex, Topanel si Samsung ocupa, de asemenea, spatiu in ART Business Center.

Proprietatea se afla intr-o zona preferata de chiriasii de servicii financiare, pe strada Nicolae Caramfil.

"Aceasta achizitie face parte din strategia noastra de a include in portofoliul international imobile comerciale din orase aflate in plina dezvoltare. Prin contracte de inchiriere pe termen lung, chiriasi importanti si un randament atractiv, ART Business Center dispune de toti factorii cheie strategici care il transforma intr-o investitie adecvata pentru noi. ART Business Center nu numai ca adauga o valoare semnificativa portofoliului nostru, evaluat acum la aproape 100 de milioane de euro, dar ne extinde in acelasi timp amprenta asupra Romaniei. Romania este una dintre economiile cu cea mai rapida crestere din Europa si o piata in care grupul nostru, Hili Ventures, are deja o prezenta extinsa”, explica Margrith Lutschg Emmenegger, Hili Properties Chair si Chief Executive Officer.

Hili Properties, divizia de real estate a companiei Hili Ventures, detine si administreaza o colectie strategica de proprietati comerciale pentru inchiriere in Letonia, Lituania, Estonia, Malta si Romania.

Portofoliul companiei cuprinde cladiri de afaceri, spatii de birouri in cartierele comerciale principale si spatii in care functioneaza restaurante McDonald's. Restaurantele sunt parte a companiei Premier Capital plc, divizia McDonald's a Hili Ventures. Premier Capital plc, prin filiala Premier Restaurants Romania, opereaza 68 de restaurante McDonald's la nivel national.

Cladirea Art Business Center a fost dezvoltata de sotii Ion si Ioana Chirescu. Ion Chirescu este unul dintre cei mai vechi si discreti investitori din piata imobiliara la nivel local.