Daca anumite situatii pot mobiliza inclusiv autoritatile statului, sunt anumite probleme care pot fi gestionate de echipele interne, iar provocari apar, in general, in zona toaletelor, a spatiilor ocupate de chiriasi, in zona food-court, dar si in parcarile care in unele zile sunt depasite de valul de masini care le trece pragul.

“Exista o tipologie extrem de diversa a acestor incidente. Ca regula generala, prima masura care trebuie luata este asigurarea sigurantei vizitatorilor si a celor care lucreaza in centrele comerciale. Siguranta si sanatatea oamenilor in primul rand. Apoi procedam la limitarea pe cat posibil a impactului pe care acest incident il are asupra activitatii centrului comercial si in egala masura trecem la remedierea imediata a situatiei, cu echipele de tehnicieni din centrul comercial care asigura securitatea activitatii operationale din centrele comerciale. In cazuri exceptionale, apelam la serviciile unor echipe tehnice specializate, pe care le furnizeaza toate companiile de facility management cu care CBRE colaboreaza”, spune Valeriu Toma (foto mai jos), asset manager in cadrul companiei de consultanta imobiliara CBRE.