Piata terenurilor din Bucuresti a atins anul trecut un nou record, in volum, fiind tranzactionate loturi cu o suprafata cumulata de 110 hectare, in crestere cu 144% fata de 2015 si cu 3,5% mai mult fata de cele 106 hectare tranzactionate in 2007, precedentul an record pentru piata terenurilor din Capitala. Ca valoare, piata terenurilor s-a ridicat anul trecut la 127 de milioane de euro, in crestere cu 41% fata de 2015.

Anul trecut, piata a fost impulsionata in primul rand de sectorul rezidential, care a atras investitori in zona de nord a orasului, dar si de sectorul logistic, care continua sa se dezvolte accelerat in Vest, la intrarea pe autostrada Bucuresti – Pitesti. De altfel, aproape 90% din suprafata terenurilor tranzactionate anul trecut este destinata dezvoltarii unor proiecte rezidentiale (62,8%) sau logistice (26,4%).

Cea mai mare tranzactie, atat ca volum, cat si ca valoare, a fost reprezentata de achizitia de catre grupul Vastint a unui teren de 48 de hectare din zona Baneasa pentru dezvoltarea unui proiect mixt, predominant rezidential. Tot un proiect mixt, cu o componenta rezidentiala semnificativa, dar si cu spatii de retail si de birouri, va fi dezvoltat pe terenul fostei fabrici Automatica din zona Floreasca, achizitionat anul trecut de grupurile One United si Auchan.

De altfel, One United a fost anul trecut cel mai activ investitor local in piata terenurilor din Bucuresti, grupul realizand trei achizitii in zona de centru-nord a orasului pentru a-si extinde portofoliul de proiecte rezidentiale destinate segmentului medium-high. Pentru a acoperi cererea de apartamente venita din partea angajatilor care lucreaza in cladirile de birouri din zona de nord a Capitalei si investitori precum Prime Kapital, Morad Group si Shikun & Binui au cumparat suprafete importante de teren in zona Pipera pentru dezvoltarea unor proiecte rezidentiale.

Zona de Nord, din nou in lumina reflectoarelor

Revenirea interesului pentru sectorul rezidential din nordul Capitalei vine dupa o perioada destul de lunga cu activitate scazuta. Datele centralizate de Institutul National de Statistica arata ca anul trecut, in Sectorul 1 al Capitalei, au fost date in folosinta doar 380 de locuinte noi dintr-un total de 3.838 de unitati locative livrate la nivelul Bucurestiului.

Pe de alta parte, activitatea de tranzactionare pe segmentul terenurilor destinate cladirilor de birouri a fost mai scazuta si s-a concentrat pe loturi mai mici din zone centrale, precum Calea Victoriei, unde grupul belgian Atenor a cumparat un lot de peste 5.000 de metri patrati in vederea dezvoltarii proiectului Dacia I.

„Pe langa o crestere a volumului si a valorii terenurilor tranzactionate, remarcam si o diversificare semnificativa a profilului de cumparatori. Astfel, companii precum Strabag Real Estate sau Prime Kapital au realizat anul trecut primele achizitii de terenuri in Bucuresti, in timp ce grupuri precum Atenor, Hanner sau Auchan au realizat noi tranzactii dupa mai multi ani de inactivitate. Ne asteptam ca in acest an sa vedem o activitate in crestere in randul dezvoltatorilor de birouri, pe fondul unui stoc de proiecte noi destul de limitat pentru perioada 2019 – 2020, dar si pe segmentul de retail Bucurestiul a demonstrat ca poate absorbi noi spatii moderne, fie ca vorbim de box-uri individuale, parcuri de retail si chiar proiecte de tip mall”, a declarat Alexandru Mitrache (foto mai sus), commercial land development in cadrul companiei de consultanta Cushman & Wakefield Echinox.

Cushman & Wakefield Echinox este una dintre cele mai mari companii de consultanta imobiliara prezente pe plan local si specializata in proiecte comerciale, de birouri sau investitii, segment de activitate pe care mai opereaza si nume precum CBRE, JLL, Colliers International, Knight Frank sau ESOP Consulting.