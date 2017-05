Inconjurat de muzee, clinici si restaurante de lux, Seasons Primaverii este un proiect rezidential de lux care va invita sa descoperiti eleganta ca stare de spirit si sa imbratisati luxul ca stare de fapt.

Pozitionata vizavi de Palatul Primaverii, cladirea se incadreaza intr-un peisaj boem si va ofera calmul si relaxarea de care aveti nevoie dupa o zi agitata.

Proiectul rezidential a fost creat special pentru a raspunde nevoilor persoanelor care trebuie sa se afle tot timpul aproape de oras, dar care vor sa se bucure de liniste, natura si aer curat chiar in inima Bucurestiului. Privelistea pe care v-o ofera acest complex va ajuta sa va deconectati de la probleme cotidiene si sa aveti cateva momente de calm si inspiratie.

Unul dintre avantajele de a locui pe bulevardul Primaverii 47-49 este ca va aflati in proximitatea lucrurilor importante pentru voi si ca va deplasati cu usurinta dintr-un loc in altul, fara sa simtiti tumultul si agitatia orasului.

Locuinta va ofera un spatiu generos, incepand cu 95 de m2 utili, in care puteti sa va puneti in practica toate planurile de amenajare pe care le aveti si sa va simtiti acasa intr-un loc care va reprezinta.

Seasons Primaverii va invita sa alegeti mai mult decat o casa, sa alegeti un stil de viata care sa vi se potriveasca perfect. Descoperiti unul dintre cele mai elegante si luxoase apartamente din Bucuresti: http://bit.ly/2q4WSWm.

Seasons Primaverii este un proiect imobiliar de lux construit de unul dintre cele mai renumite branduri in dezvoltarea de cladiri rezidentiale Almog Group Ltd. prin Oric Investment. Printre cele mai importante atuuri ale acestei companii se numara experienta internationala, increderea si orientarea catre nevoile clientilor.