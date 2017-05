Pentru Stihl, cel mai mare producator global de motounelte agricole, dar si liderul pietei locale de profil, Romania este printre cele mai importante piete in regiune si se contureaza un nume tot mai important la nivel european.

“Al doilea telefon in Europa de Est, dupa Polonia, vine in Romania, dar ma astept ca acest lucru sa se schimbe la nivel de tara in absolut toate domeniile. (…) Hans Stihl, unul dintre executivii companiei germane, a zis ca vom progresa cu 20% in acest an. Cand ne va vizita ii vom da dreptate. Daca ne comparam cu Polonia, pana anul trecut a fost incurajator, dar din acest an ne apropiam cu principalul grup de produse din Romania cu cel din Polonia. Romania arata bine, dar nu putem trai din amintiri. Imaginea buna nu rezista mult in business. Romania deja incepe “sa isi foloseasca populatia” pentru multe afaceri si business-uri. In domeniul nostru de activitate suntem peste piete precum Cehia, Slovacia, Ungaria sau Ucraina, iar Polonia este un obstacol care poate fi depasit”, a declarat Ioan Mezei (foto cover), directorul general Stihl Romania.

Grupul german Stihl a raportat la nivelul anului trecut un rulaj de circa 30 de milioane de euro, in crestere cu aproximativ 20% fata de anul anterior, iar evolutia a depasit asteptarile companiei pe o piata in care toti jucatorii au avut de castigat, iar valoarea totala a acesteia a depasit pentru prima data 150 de milioane de euro. Principalii jucatori pe piata locala de profil sunt Stihl, Husqvarna sau Ruris Craiova.