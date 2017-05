"Se constata o crestere a interesului cumparatorilor pentru rate la dezvoltator, in ceea ce priveste metoda de achizitie a unei locuinte. Acolo unde acest produs ofera conditii competitive, el este preferat creditelor imobiliare clasice. Astfel, in primele 4 luni ale anului curent, 65% din cumparatorii apartamentelor scoase la vanzare in ansamblul rezidential Asmita Gardens au optat pentru o finantare direct de la dezvoltator, in vreme ce 30% din tranzactiile incheiate in Ibiza Sol sunt finantate prin aceasta metoda", arata Premier Estate Management.

Compania a inregistrat o crestere de 85% a numarului de tranzactii incheiate in primele patru luni ale anului, in comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut. Valoarea cumulata a proprietatilor tranzactionate depaseste 20 milioane de euro in primele patru luni ale anului, iar cresterea a fost determinata de dinamica mare a pietei rezidentiale care atrage multi cumparatori, dar si de extinderea serviciilor de reprezentare si consultanta de business inca de la faza de proiect.

Valoarea medie a tranzactiilor a fost de 110.600 euro, cu 35% mai mare decat anul trecut. Acest fapt este justificat de cresterea interesului cumparatorilor pentru segmentul nou si apartamentele mai mari, cu trei si patru camere, a caror pret mediu depaseste 100.000 de euro. De altfel, cele mai tranzactionate apartamente sunt cele de 3 camere, atat in Bucuresti, in ansambluri rezidentiale precum Ibiza Sol si Asmita, dar si in Timisoara, in ISHO, in proiectul dezvoltat de antreprenorul local Ovidiu Sandor.

Cresterea interesului cumparatorilor finali pentru sectorul rezidential din Bucuresti si Timisoara vine pe fondul lansarii unui nou val de dezvoltari rezidentiale sau mixte.

"Segmentul rezidential nou traverseaza una din cele mai bune perioade de pana acum. Exista o presiune constanta, determinata de o crestere organica a cererii, ceea ce duce la dezvoltarea unor concepte noi foarte bune si nu doar in Bucuresti. Orase precum Timisoara unde are loc una din cele mai interesante dezvoltari imobiliare din tara, proiectul mixt ISHO, vin foarte puternic din urma. De altfel, conform datelor Premier Estate Management, in Bucuresti sunt peste 500 de proiecte imobiliare in piata, aflate in diverse etape de dezvoltare, in vreme ce in arealul urban al Timisoarei sunt aproximativ 200 de proiecte mai mari sau mai mici in curs de dezvoltare", subliniaza Andreea Comsa, CEO-ul Premier Estate Management.

Premier Estate Management este o companie de consultanta, activa pe piata imobiliara din Romania din 2008 si specializata in servicii de marketing si vanzari in regim de reprezentare exclusiva, facility management, respectiv evaluarea potentialului investitional. Compania a vandut 940 de unitati in 2016 la o valoare de piata de aproximativ 90 de milioane de euro.

Sursa foto: Denphumi / Shutterstock