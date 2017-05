Un anunt imobiliar complet si corect reprezinta primul pas in asigurarea unei rate de succes pentru o tranzactie imobiliara mai rapida, sustine echipa din spatele Wizmo.ro, platforma imobiliara dedicata atat sectorului rezidential, cat si celui de business. Conform recomandarilor acestora, cele mai importante aspecte in trasarea unui anunt reusit sunt onestitatea informatiilor oferite si utilizarea unor fotografii adecvate.

Indiferent de autorul anuntului, fie acesta proprietarul direct sau agentul care il reprezinta, fiecare dintre parti doreste sa tranzactioneze cat mai rapid proprietatea ofertata. Pe de cealalta parte, cumparatorii sau viitorii chiriasi isi doresc sa obtina cea mai buna oferta, in cel mai scurt timp, si sa ia o decizie corecta bazata pe informatiile din anuntul imobiliar. In acest sens, specialistii Wizmo.ro, recomanda un scurt ghid de conturare a unui anunt astfel incat acesta sa multumeasca nevoile ambelor parti.

In primul rand, informatiile transparente cresc rata de succes a unui anunt, sustine echipa Wizmo.ro. Cu cat acesta ofera cat mai multe detalii relevante si oneste despre proprietatea in cauza, cu atat proprietarul va putea tranzactiona mai repede imobilul, reducand numarul telefoanelor, al intrebarilor suplimentare sau chiar a vizitelor inutile. In acest sens, este recomandat ca anuntul sa contina o descriere cat mai elaborata a locuintei, pornind de la detalii despre pret, numarul camerelor, suprafata utila, utilitati, dar si despre localizare si a situatia actelor necesare pentru incheierea unui contract.

„Una dintre cele mai frecvente omisiuni pe care le sesizam in anunturi este legata de apropierea imobilului fata de punctele principale de interes, practic mentionarea locatiei corecte a imobilului. Din dorinta de a atrage cat mai multi vizitatori, atat proprietari, cat si agenti imobiliari, tind sa omita informatii, astfel incat, de exemplu, 5 minute apropiere de statia de metrou sunt, in realitate, 15 minute, fapt care atrage de la sine apeluri telefonice din partea unor clienti care nu sunt interesati de zona respectiva si, de multe ori, frustrari pe partea potentialilor clienti.”, a mentionat Maarten Deboo (foto), CEO Wizmo.ro.

De asemenea, tot in ceea ce priveste continutul descrierii, se recomanda renuntarea la anumite clisee de exprimare care pot crea confuzie in randul publicului. De exemplu, in locul expresiei "apartament modern" se poate specifica anul ultimei renovari, iar in loc de „locatie excelenta” s-ar putea oferi detalii despre reputatia cartierului. La fel de importanta este insa si dimensiunea anuntului, reprezentantul platformei imobiliare sustinand ca o descriere concisa si la obiect are mai mult succes decat o descriere lunga si plin de clisee.

Nu in ultimul rand, in cadrul anuntului imobiliar, ar trebui specificat si daca tranzactia este gestionata de o agentie imobiliara, daca se percepe un comision la incheierea contractului si care este valoarea acestuia.

In ceea ce priveste transparenta unui anunt imobiliar, aceasta se refera atat la continutul scris, cat si la cel vizual. Cu cat fotografiile publicate nu ascund anumite defecte ale imobilului si reflecta intocmai realitatea, cu atat anuntul respectiv va avea mai multe sanse de succes. In acest sens, un anunt reusit care poate atrage mai multe vizionari este cel care beneficiaza de o galerie foto relevanta, compusa dintr-un numar suficient de poze care sa permita utilizatorilor sa-si faca o idee de ansamblu asupra locuintei.

Pentru a raspunde nevoilor ambelor parti implicate intr-un proces de vanzare sau inchiriere, Wizmo.ro a implementat pe propria platforma imobiliara un sistem de review-uri prin care utilizatorul poate evalua profesionalismul si persoanei sau a agentiei care a publicat anuntul, precum si starea proprietatii in raport cu anuntul online. In felul acesta, toti ceilalti utilizatori interesati de o oferta pot verifica daca textul si fotografiile publicate au corespuns cu realitatea.

Platforma imobiliara Wizmo.ro a fost dezvoltata in urma unei investitii de 500.000 euro, realizata de un grup de investitori belgieni si romani. Proprietarii platformei imoibliare mizeaza in special pe segmentul rezidential.