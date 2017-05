Anul trecut, romanii care doreau sa instaleze, sa modifice sau sa schimbe sistemul de incalzire al locuintei proprii, in asa fel incat sa foloseasca energie regenerabila au beneficiat de dreptul de a solicita, aproape toata luna octombrie 2016, de un ajutor de Stat in valoare de pana la 8.000 de lei, prin programul Casa Verde Clasic. In 2017, insa, cei care aleg sa isi izoleze termic peretii cu materiale ecologice precum lana, canepa s.a.m.d. pot obtine, de asemenea, de la Stat un ajutor de pana la 40.000 de lei, prin Casa Verde Plus. Cei interesati de aceasta varianta trebuie sa astepte, totusi, stabilirea perioadei de inscriere.

Ambele programe sunt multianuale, potrivit autoritatilor, desi in 2016, programul Casa Verde Clasic a fost reluat dupa o pauza de cinci ani. Suma totala alocata a fost de 80 de milioane de lei (firme si persoane fizice), pentru care au fost aprobate 1.528 de dosare. Guvernul va finanta si in acest an Programul Casa Verde Clasic, privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire pentru persoane fizice, cu 109,3 milioane lei.

Casa Verde Plus aduce o abordare noua in piata si vine in completarea programului Clasic. Bugetul stabilit anul trecut pentru Casa Verde Plus este de 45 de milioane de lei, din care suma dedicata populatiei ajunge la 12 milioane de lei. Romanii pot folosi acesti bani pentru a-si izola locuintele cu materiale ecologice precum: canepa, lana, vata minerala bazaltica, pluta, perlitul, celuloza sau zidaria din canepa si var. Pentru finisaje, se pot achizitiona tencuieli, adezivi, vopseluri si amorse, fara Compusi Organici Volatili.

Ce persoane fizice pot participa la programul Casa Verde Plus?

orice cetatean roman sau cetatean al statelor Uniunii europene si al Spatiului economic european cu domiciliul stabil in Romania;

orice solicitant ce este titularul autorizatiei de construire pentru imobilul - constructie pentru care se solicita prima de eficienta energetica sau detine autorizatia de construire prin preluarea acesteia la momentul dobandirii proprietatii terenului, pentru construirea cladirilor;

orice solicitant ce este proprietar/coproprietar al imobilului - constructie, pentru care solicita prima de eficienta energetica, pentru renovarea cladirilor existente.

Cererea de finantare si documentatia anexata, legata, paginata si opisata, se depun intr-un singur exemplar, in plic sigilat, la registratura Administratiei Fondului pentru Mediu. Dosarul de finantare poate fi transmis si prin posta, cu confirmare de primire, cu conditia ca data primirii si a inregistrarii la Administratia Fondului pentru Mediu, sa nu depaseasca data limita a sesiunii de depunere. Acestea urmeaza sa fie anuntata in perioada urmatoare.

In cadrul programului sunt finantate proiecte de izolarea termica a peretilor exteriori si izolarea interioara a acoperisului pentru locuinte unifamiliale noi si existente. Finantarea se acorda sub forma unei prime de eficienta energetica in valoare de maxim 40.000 lei, aferenta cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 120lei / mp izolat si finisat, pentru izolarea constructiilor noi si pentru izolarea constructiilor existente. In cadrul programului, solicitantul poate beneficia de o singura prima de eficienta energetica.

Eventualele diferente pana la acoperirea integrala a costurilor pentru componentele vizate de Ghidul de finantare a programului, precum si cheltuielile neeligibile, vor fi suportate de catre beneficiar din surse proprii. Dosarele vor fi acceptate in limita fondurilor disponibile in ordinea inregistrarii la sediul Administratiei Fondului de Mediu.

Cheltuielile eligibile vizeaza achizitia de materiale specificate de Ghidul mentionat si utilizate pentru izolarea constructiilor noi sau renovare, inclusiv TVA aferenta si, de asemenea, servicii manopera, inclusiv TVA aferenta, cu exceptia profitului, a cheltuielilor indirecte mai mari de 10% si a TVA aferenta acestora doua din urma, evidentiate in situatiile de lucrari.

Ce documente sunt necesare pentru inscrierea in Casa Verde Plus?

A. Pentru izolarea unei constructii de locuinta unifamiliala noua:

cerere de finantare conform formularului prevazut in Anexa 1;

actul de identitate al solicitantului, in copie;

autorizatie de construire valabila la data depunerii dosarului, in copie legalizata, in conformitate cu prevederile art. 9, alin (1), lit. b), in cazul preluarii autorizatiei de construire, se va prezenta inclusiv documentul din care rezulta preluarea acesteia, in copie legalizata;

extras de carte funciara pentru informare, privind terenul pe care se construieste imobilul, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finantare, in original;

proiect tehnic, in original, elaborat conform prevederilor legale care sa prezinte in mod explicit lista de cantitati si tipul materialelor folosite, precum si care sa ateste respectarea prevederilor art. 10;

pentru situatia in care autorizatia de construire a fost obtinuta pentru un proiect care nu prevedea utilizarea materialelor propuse in prezentul Ghid, solicitantul va depune dispozitia de santier pentru schimbarea solutiei tehnice, in original, verificata din punct de vedere a rezistentei si la foc (A1, CC) de catre verificatori autorizati, insotita de memoriu tehnic justificativ, note de renuntari, liste de cantitati suplimentare, sectiuni si piese desenate de modificare a solutiei tehnice;

certificat de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finantare, in original;

certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de catre Autoritatea Publica Locala in a carei raza teritoriala isi are domiciliul solicitantul, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finantare, in original;

certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de catre Autoritatea Publica Locala in a carei raza teritoriala va fi implementat proiectul, in situatia in care domiciliul solicitantului este diferit de adresa de implementare, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finantare, in original;

declaratie pe proprie raspundere conform Anexei 2;

adeverinta privind existenta contului bancar al solicitantului finantarii, emisa de o banca comerciala sau extras de cont;

pentru imobilelele detinute in co-proprietate se va depune o declaratie notariala, semnata de toti co-proprietarii referitor la faptul ca nu vor depune cerere pentru acelasi imobil, in original;

certificat de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original.

Sunt si cateva criterii de eligilitatate a proiectului privind izolarea unei constructii locuinta unifamiliala noua: utilizeaza izolatie pentru exterior in cazul fatadei si interior in cazul acoperisului, cu grosimea de minim 15 cm, din materialele prevazute in definitia mentionata in Ghidul de finantare a programului; materialele specificate vor fi folosite pentru suprafata integrala a componentelor din Ghid: acoperis, fatada; in proiectul tehnic se vor regasi explicit prevederile de la alin. (1) lit. a) si b); proiectul trebuie implementat pe teritoriul Romaniei. Atentie, nu sunt eligibile pentru Casa Verde Plus cladirile independente, cu o suprafata utila mai mica de 50 mp.

Sursa foto: Sunny studio / Shutterstock

B. Pentru izolarea unei locuinte unifamiliale existente:

cerere de finantare conform formularului prevazut in Anexa 1;

actul de identitate al solicitantului, in copie;

extras de carte funciara pentru informare privind imobilul – constructie, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finantare, in original;

certificat de performanta energetica a cladirii emis conform prevederilor legale, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finantare, in copie legalizata;

proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (DTAC) conform prevederilor legale, verificat din punct de vedere al rezistentei si la foc, de catre un verificator autorizat, in original;

certificat de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantatelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finantare, in original sau copie legalizata;

certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de catre Autoritatea Publica Locala in a carei raza teritoriala isi are domiciliul solicitantul, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finantare, in original sau copie legalizata;

certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de catre Autoritatea Publica Locala in a carei raza teritoriala va fi implementat proiectul, in situatia in care domiciliul solicitantului este diferit de adresa de implementare, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finantare, in original sau copie legalizata;

declaratie pe proprie raspundere conform Anexei 2;

adeverinta privind existenta contului bancar al solicitantului finantarii, emisa de o banca comerciala sau extras de cont;

pentru imobilelele detinute in co-proprietate se va depune o declaratie notariala, semnata de toti co-proprietarii referitor la faptul ca nu vor depune cerere pentru acelasi imobil in original;

certificat de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original.

In acest caz, criteriile de eligibilitate a proiectului sunt: utilizeaza izolatie pentru exterior in cazul fatadei si interior in cazul acoperisului, cu grosimea de minim 15 cm, din materialele prevazute in definitia din Ghidul mentionat; materialele prevazute vor fi folosite pentru suprafata integrala a componentelor vizate de Ghid: acoperis si fatada; in proiectul tehnic se vor regasi explicit prevederile de la alin. (1), lit. a) si b) si suprafata utila a imobilului constructie; proiectul trebuie implementat pe teritoriul Romaniei. De mentionat ca nu sunt eligibile cladirile independente, cu o suprafata utila mai mica de 50 mp.

Sursa foto: graja / Shutterstock