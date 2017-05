Parcul de retail „Tudor Center” din Targu Mures, detinut de catre Portico Investment, a ajuns la un grad de ocupare de 100%, dupa inchirierea unei suprafete de 1.236 mp catre compania Kalenda, specializata in comercializarea de solutii de mobilier, cu magazine in Targu Mures, Turda, Suceava si Cluj Napoca.

Parcul de retail „Tudor Center” din Targu Mures are o suprafata totala inchiriabila de 8.266 mp, care dupa aceasta tranzactie, este in totalitate ocupata. Principalii chiriasi ai complexului sunt Penny Market, Pepco, Kava Store, JYSK si Kalenda.

Proprietarul Tudor Center este Portico Investments Romania, al carui intreg portofoliu din Romania, insumand 21 de locatii, este administrat de catre compania de consultanta imobiliara ACTIV Property Services inca din 2008. Pe langa activitatile de property management firma noastra a intermediat si inchirieri de spatii pentru Portico in Oradea, Medias, Drobeta Turnu Severin, Tulcea, spatiul din Targu Mures fiind al doilea intermediat de ACTIV Property Services in acest oras dupa tranzactia Pepco de anul trecut.

„Administram proprietatile Portico de peste 8 ani, iar luna aceasta am reinnoit contractul de property management pentru urmatorii 3 ani. Proprietatea din Targu Mures este localizata in cel mai mare cartier din oras. Odata cu intermedierea inchirierii spatiului pentru Kalenda, inregistram o suprafata totala inchiriata de peste 4.000 mp pentru Portico in intreaga tara”, a declrat Silviu Ionici, head of property & asset management la ACTIV Property Services.

ACTIV Property Services este una dintre principalele companii de consultanta imobiliara din Romania, activand la nivel national inca din momentul infiintarii in anul 1993. Compania are sediul central in Bucuresti si doua birouri regionale in Timisoara si Cluj-Napoca.

Cu proprietati single units si multitenants units in Romania si Ungaria, Portico Investments este aflat in continua dezvoltare, in prezent detinand o suprafata de peste 100.000 mp, este un investitor si dezvoltator imobiliar din Europa Centrala si de Est. Compania se axeaza pe bunuri imobiliare ancorate in locatii importante, care sunt integrate in comunitati durabile.