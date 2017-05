AFI Europe, unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari prezenti pe piata din Romania, va finaliza in curand extinderea mall-ului din Cotroceni (AFI Palace Cotroceni) cu o suprafata de 6.500 mp, cea mai mare parte din suprafata urmand sa fie inchiriata de retailerul Peek & Cloppenburg, iar israelienii se pregatesc sa demareze lucrarile de constructii ale unui nou proiect comercial in Arad, dar si a primului proiect rezidential din Romania.

AFI Palace Cotroceni se afla in proces de finalizare a lucrarilor de extindere prin intermediul carora suprafata inchiriabila totala a centrului comercial va creste cu 6.500 de metri patrati (GLA). Acest nou spatiu va gazdui in principal brand-ul de fashion Peek&Cloppenburg (P&C), care va deschide un magazin de 5.200 metri patrati. In urma lucrarilor de extindere, AFI Cotroceni va avea o suprafata inchiriabila totala de aproape 90.000 metri patrati.

AFI Europe Romania va incepe in viitorul apropiat dezvoltarea a inca doua proiecte, unul va consta intr-un parc de retail care va fi construit pe un teren de 80.000 de metri patrati din Arad, iar cel de-al doilea, AFI City, va include un proiect rezidential amplu, care va fi dezvoltat pe un teren de 148.000 de metri patrati din Bucurestii Noi (sectorul 1 din Capitala).

In momentul de fata, dezvoltatorul israelian isi concentreaza activitatea de dezvoltare pe dezvoltarea proiectului AFI Palace din Brasov, precum si pe constructia proiectului de birouri AFI Tech Park din zona Uranus din Capitala.

AFI Europa Romania a publicat rezultatele financiare obtinute pe T1 2017, inregistrand un venit operational net (NOI) din activele sale generatoare de venit din Romania de 12,2 milioane de euro, in crestere cu 12,7% comparativ cu perioada similara din 2016.

AFI Cotroceni, cel mai mare si de succes centru comercial din Romania, a avut un venit operational net (NOI) de 8,3 milioane de euro in T1 2017, obtinand rezultate mai mari cu 2,4% fata de cele inregistrate in T1 2016.

Vanzarile retailerilor din AFI Cotroceni au generat venituri de aproape 54 de milioane de euro in primele trei luni ale acestui an, in timp ce numarul vizitatorilor din centrul comercial a inregistrat o medie de 50.000 de persoane pe zi, ambii indicatori mentinandu-si stabilitatea valorilor atinse comparativ cu cele obtinute in T1 2016.

Este si cazul proiectului AFI Ploiesti, acolo unde vanzarile retailerilor (cifra de afaceri) s-au apreciat cu peste 12% in T1, in timp ce numarul vizitatorilor din centrul comercial a crescut cu 7%. De asemenea, venitul operational net (NOI) a crescut cu 16% in primele trei luni ale anului curent, fata de perioada similara din 2016, atingand o valoare de 1,2 milioane de euro. Gradul actual de ocupare a centrului comercial din Ploiesti este de 99%.

“Rezultatele inregistrate si ritmul permanent de dezvoltare economica din Romania ne ofera ocazia de a ne continua si extinde proiectele aflate in derulare si de a investi in unele noi. Este cazul proiectului de 60.000 de metri patrati din centrul Brasovului, AFI Brasov - care include un centru comercial si un proiect de birouri; al celui de 56.000 de metri patrati de spatii de birouri clasa A AFI Tech Park din Bulevardul Progresului din Bucuresti si al primului proiect rezidential dezvoltat de AFI Europe Romania - AFI City situat pe Bulevardul Bucurestii Noi. De asemenea, continuam sa ne mentinem interesul de a sesiza si da curs oportunitatilor, fie ca va fi vorba despre dezvoltarea de noi centre comerciale sau de proiecte de centre de birouri”, a declarat David Hay, CEO al AFI Europe Romania.

AFI Properties, prin subsidiarele sale, are in curs de dezvoltare 120.000 de metri patrati de proiecte comerciale, care includ: 5 cladiri noi de birouri si centrul comercial AFI Brasov, cu o suprafata inchiriabila totala de 45.000 metri patrati (situat in Brasov, Romania), pe langa cele 824 de unitati rezidentiale din Serbia, Polonia, Letonia si Republica Ceha.

AFI Europe este unul dintre cei mai importanti dezvoltatori si proprietari de proiecte imobiliare din Romania, o piata extrem de disputata de nume mari locale – cum este cazul Iulius Group (Iulian Dascalu), Mulberry Development (Ovidiu Sandor) sau Genesis Development (Liviu Tudor), precum si nume internationale cum este cazul NEPI, S-Immo, Anchor Group sau Sonae Sierra.