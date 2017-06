Premier Estate Management propune un amplu teren cu o suprafata de 50.5 de hectare, cu o pozitie remarcabila, situat in comuna Moara Vlasiei de langa Bucuresti. Terenul se afla la o distanta de 25 de kilometri fata de kilometrul 0 al Capitalei, 30 de minute de zona de birouri din Calea Floreasca/Barbu Vacarescu si la 25 de minute cu masina de Aeroportul International Otopeni. De asemenea, Complexul Therme, dar si Baneasa Mall se afla la o distanta de condus de 30 de minute. Accesul la autostrada A3 care leaga Bucurestiul de Brasov este facil (15 minute cu masina). Expertiza companiei noastre in contextul de piata extrem de favorabil recomanda acest teren pentru o investitie rezidentiala sau cu caracter mixt.





Contextul de piata

Piata imobiliara in general si segmentul rezidential in special, traverseaza in acest moment una din cele mai favorabile perioade. Vorbim de o crestere sustenabila, organica, data de o nevoie clara si evidenta in piata. Dincolo de faptul ca cererea de locuinte creste constant, autoritatile au declarat in diverse randuri ca sectorul constructiilor si industria imobiliara trebuie sa reprezinte unul din motoarele economiei. In consecinta, apar dezvoltari noi, importante fonduri de investitii si antreprenori locali cu experienta si expunere internationala in office si retail mizeaza pe rezidential sau proiecte mixte cu o importanta componenta rezidentiala, in mixul lor investitional in aceasta perioada. Nevoia de locuire ramane una din cele mai importante nevoi pentru locuitorii marilor orase, cererea fiind in acest moment peste oferta. In plus, cererea pentru proiecte rezidentiale noi este in crestere constanta – peste 300% in ultimii trei ani. Un mix coerent nu poate exclude componenta rezidentiala la care se poate adauga cu succes cea de servicii adiaciente, servicii de recreere si petrecere a timpului in aer liber, in spatii largi.

Oportunitatea de investitie

Alaturi de amplasamentul terenului situat in Moara Vlasiei, oportunitatea investitionala este data de suprafata foarte generoasa de 50.5 hectare, care il recomanda pentru un proiect rezidential sau un proiect cu dezvoltare mixta, de tipul “oras in oras”. De asemenea, merita mentionat faptul ca in apropierea terenului se afla mai multe izvoare de apa termala ceea ce il poate face pretabil pentru o investitie intr-un centru de agrement. Tot in zona de agreement, mentionam alte posibile destinatii: hipodrom, circuit auto, centru de sporturi outdoor. Nu in ultimul rand, terenul se preteaza pentru investitii cu potential ridicat precum centre de sanatate, centru de ingrijire a persoanelor varstnice. De altfel, exista deja un PUZ aprobat care prevede constructia unui ansamblu rezidential de mare anvergura, cu 536 de case individuale, 70 de apartamente, 1.080 de locuri de parcare, respectiv o suprafata generoasa rezervata spatiilor verzi si parcurilor. Un atuu important si unul din elementele cheie in ceea ce priveste potentialul terenului este si proximitatea fata de Padurea Branzeasca care se invecineaza in zona de nord cu proiectul. Terenul se poate comasa cu suprafete adiacente pentru un minim de 100 ha, daca este necesara o suprafata mai mare.

In cazul in care investitorul opteaza pentru o destinatie rezidentiala, terenul propus are toate avantajele pentru a pune accent pe un mod de viata contemporan. Unitatilor locative li se va adauga cu succes servicii si facilitati precum gym, spa, gradinita, clinica medicala zone pietonale, de jogging si recreere. Deloc intamplator, exemplele concrete din piata arata ca cea mai mare investitie rezidentiala din Romania este construita dupa un concept similar si in aproprierea proiectului propus de catre noi.

Informatii detaliate despre teren, PUZ-ul aprobat si o analiza suplimentara a potentialului investitional, pot fi obtinute in cadrul unei intalniri cu Laurentiu Radu , Business Development Manager in cadrul Premier Estate Management.

Laurentiu RADU

+40 723 00 00 42