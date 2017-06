2017 a adus o serie de schimbari pe piata rezidentiala din Romania, care cunoaste o crestere accelerata si o dezvoltare continua prin proiecte noi. Reprezentantii New Residence, proiect dezvoltat de fondul de investitii British Romanian Investment Partnership (BRIP), subliniaza patru tendinte ce vor caracteriza piata rezidentiala in acest an si modului in care se va dezvolta aceasta in perioda urmatoare.