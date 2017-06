Peste 1.000 de locuinte premium se afla in prezent in constructie in Capitala, potrivit unei analize a companiei de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox, iar cele mai active cartiere din punct de vedere al dezvoltarilor sunt Floreasca si Herastrau. Avand in vedere ca zona de nord a devenit un hub important de spatii de birouri, increderea investitorilor si apetitul pentru dezvoltarea unor unitati rezidentiale premium era normal sa urmeze aceeasi tendinta pozitiva.